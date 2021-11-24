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Кузнецова возглавила комиссию генсовета ЕР по работе с обращениями граждан
Кузнецова возглавила комиссию генсовета ЕР по работе с обращениями граждан - РИА Новости, 24.11.2021
Кузнецова возглавила комиссию генсовета ЕР по работе с обращениями граждан
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова возглавила комиссию президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:15
2021-11-24T18:22
общество
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова возглавила комиссию президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата."Назначение председателем партийной комиссии по работе с обращениями граждан для меня - большая ответственность, конечно. Это возможность помочь конкретным людям, возможность в режиме реального времени обращать внимание на системные проблемы, предлагать решения. А ещё для меня важна обратная связь - насколько эффективно действуют те или иные меры, которые призваны помогать людям", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.Как отметила вице-спикер, на сегодняшний день в России работают 85 региональных и 2,5 тысячи местных общественных приемных ЕР."Ежемесячно поступают десятки тысяч обращений. Я уже провела совещание по вопросам повышения эффективности работы приёмных партии, у нас серьёзные планы в этой части. Это доверие, которое нужно беречь и укреплять, и это для меня лично бесценная возможность помогать", - добавила Кузнецова.
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общество, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия
18:15 24.11.2021 (обновлено: 18:22 24.11.2021)
 
Кузнецова возглавила комиссию генсовета ЕР по работе с обращениями граждан

Кузнецова возглавила комиссию президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова возглавила комиссию президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.
"Назначение председателем партийной комиссии по работе с обращениями граждан для меня - большая ответственность, конечно. Это возможность помочь конкретным людям, возможность в режиме реального времени обращать внимание на системные проблемы, предлагать решения. А ещё для меня важна обратная связь - насколько эффективно действуют те или иные меры, которые призваны помогать людям", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Как отметила вице-спикер, на сегодняшний день в России работают 85 региональных и 2,5 тысячи местных общественных приемных ЕР.
"Ежемесячно поступают десятки тысяч обращений. Я уже провела совещание по вопросам повышения эффективности работы приёмных партии, у нас серьёзные планы в этой части. Это доверие, которое нужно беречь и укреплять, и это для меня лично бесценная возможность помогать", - добавила Кузнецова.
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФАнна КузнецоваРоссия
 
 
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