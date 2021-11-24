https://ria.ru/20211124/kuznetsova-1760587262.html

Кузнецова возглавила комиссию генсовета ЕР по работе с обращениями граждан

Кузнецова возглавила комиссию генсовета ЕР по работе с обращениями граждан - РИА Новости, 24.11.2021

Кузнецова возглавила комиссию генсовета ЕР по работе с обращениями граждан

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова возглавила комиссию президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:15

2021-11-24T18:15

2021-11-24T18:22

общество

единая россия

госдума рф

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова возглавила комиссию президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата."Назначение председателем партийной комиссии по работе с обращениями граждан для меня - большая ответственность, конечно. Это возможность помочь конкретным людям, возможность в режиме реального времени обращать внимание на системные проблемы, предлагать решения. А ещё для меня важна обратная связь - насколько эффективно действуют те или иные меры, которые призваны помогать людям", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.Как отметила вице-спикер, на сегодняшний день в России работают 85 региональных и 2,5 тысячи местных общественных приемных ЕР."Ежемесячно поступают десятки тысяч обращений. Я уже провела совещание по вопросам повышения эффективности работы приёмных партии, у нас серьёзные планы в этой части. Это доверие, которое нужно беречь и укреплять, и это для меня лично бесценная возможность помогать", - добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20211122/zakon-1760212709.html

россия

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общество, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия