18:15 24.11.2021 (обновлено: 18:22 24.11.2021)
Кузнецова возглавила комиссию генсовета ЕР по работе с обращениями граждан
Кузнецова возглавила комиссию президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова возглавила комиссию президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.
"Назначение председателем партийной комиссии по работе с обращениями граждан для меня - большая ответственность, конечно. Это возможность помочь конкретным людям, возможность в режиме реального времени обращать внимание на системные проблемы, предлагать решения. А ещё для меня важна обратная связь - насколько эффективно действуют те или иные меры, которые призваны помогать людям", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Как отметила вице-спикер, на сегодняшний день в России работают 85 региональных и 2,5 тысячи местных общественных приемных ЕР.
"Ежемесячно поступают десятки тысяч обращений. Я уже провела совещание по вопросам повышения эффективности работы приёмных партии, у нас серьёзные планы в этой части. Это доверие, которое нужно беречь и укреплять, и это для меня лично бесценная возможность помогать", - добавила Кузнецова.
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