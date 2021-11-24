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Краснодарский край
https://ria.ru/20211124/kuban-1760609999.html
На Кубани отремонтировали 43 километра региональных трасс по нацпроекту
На Кубани отремонтировали 43 километра региональных трасс по нацпроекту - РИА Новости, 24.11.2021
На Кубани отремонтировали 43 километра региональных трасс по нацпроекту
Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Краснодарском крае отремонтировали 43 километра региональных трасс, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:26
2021-11-24T20:26
краснодарский край
общество
краснодарский край
усть-лабинский район
новороссийск
вениамин кондратьев
автомобильные дороги
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Краснодарском крае отремонтировали 43 километра региональных трасс, сообщает администрация региона."Дорожные службы отремонтировали 43 километра региональных трасс в Сочи, Северском, Калининском, Новопокровском и Усть-Лабинском районах. В том числе 15 километров автодороги от станицы Роговская до станицы Новониколаевская, почти 11 километров трассы между станицами Кавказская и Новопокровская", - говорится в сообщении.Как отметил глава края Вениамин Кондратьев, нагрузка на региональные трассы ежегодно растет, поэтому их содержанию регион уделяет особое внимание."Благодаря нацпроекту ежегодно улучшаем дорожную инфраструктуру, ремонтируем и строим новые важные для транспортного сообщения участки между городами и районами, отдаленными населенными пунктами. В результате обеспечиваем безопасный проезд для миллионов жителей и гостей региона, снижаем число дорожно-транспортных происшествий", – приводятся слова Кондратьева.По данным ведомства, в текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" досрочно завершили работы в городских агломерациях – Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Всего в 2021 году благодаря национальному проекту в регионе приведут в порядок 160 километров трасс.
https://ria.ru/20211123/kuban-1760409524.html
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общество, краснодарский край, усть-лабинский район, новороссийск, вениамин кондратьев, автомобильные дороги
20:26 24.11.2021
 
На Кубани отремонтировали 43 километра региональных трасс по нацпроекту

На Кубани отремонтировали 43 километра региональных трасс по национальному проекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Краснодарском крае отремонтировали 43 километра региональных трасс, сообщает администрация региона.
"Дорожные службы отремонтировали 43 километра региональных трасс в Сочи, Северском, Калининском, Новопокровском и Усть-Лабинском районах. В том числе 15 километров автодороги от станицы Роговская до станицы Новониколаевская, почти 11 километров трассы между станицами Кавказская и Новопокровская", - говорится в сообщении.
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Как отметил глава края Вениамин Кондратьев, нагрузка на региональные трассы ежегодно растет, поэтому их содержанию регион уделяет особое внимание.
"Благодаря нацпроекту ежегодно улучшаем дорожную инфраструктуру, ремонтируем и строим новые важные для транспортного сообщения участки между городами и районами, отдаленными населенными пунктами. В результате обеспечиваем безопасный проезд для миллионов жителей и гостей региона, снижаем число дорожно-транспортных происшествий", – приводятся слова Кондратьева.
По данным ведомства, в текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" досрочно завершили работы в городских агломерациях – Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Всего в 2021 году благодаря национальному проекту в регионе приведут в порядок 160 километров трасс.
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Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайУсть-Лабинский районНовороссийскВениамин КондратьевАвтомобильные дороги
 
 
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