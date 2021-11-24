https://ria.ru/20211124/kuban-1760609999.html

На Кубани отремонтировали 43 километра региональных трасс по нацпроекту

На Кубани отремонтировали 43 километра региональных трасс по нацпроекту - РИА Новости, 24.11.2021

На Кубани отремонтировали 43 километра региональных трасс по нацпроекту

Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Краснодарском крае отремонтировали 43 километра региональных трасс, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:26

2021-11-24T20:26

2021-11-24T20:26

краснодарский край

общество

краснодарский край

усть-лабинский район

новороссийск

вениамин кондратьев

автомобильные дороги

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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Краснодарском крае отремонтировали 43 километра региональных трасс, сообщает администрация региона."Дорожные службы отремонтировали 43 километра региональных трасс в Сочи, Северском, Калининском, Новопокровском и Усть-Лабинском районах. В том числе 15 километров автодороги от станицы Роговская до станицы Новониколаевская, почти 11 километров трассы между станицами Кавказская и Новопокровская", - говорится в сообщении.Как отметил глава края Вениамин Кондратьев, нагрузка на региональные трассы ежегодно растет, поэтому их содержанию регион уделяет особое внимание."Благодаря нацпроекту ежегодно улучшаем дорожную инфраструктуру, ремонтируем и строим новые важные для транспортного сообщения участки между городами и районами, отдаленными населенными пунктами. В результате обеспечиваем безопасный проезд для миллионов жителей и гостей региона, снижаем число дорожно-транспортных происшествий", – приводятся слова Кондратьева.По данным ведомства, в текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" досрочно завершили работы в городских агломерациях – Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Всего в 2021 году благодаря национальному проекту в регионе приведут в порядок 160 километров трасс.

https://ria.ru/20211123/kuban-1760409524.html

https://ria.ru/20211122/subsidiya-1760251549.html

краснодарский край

усть-лабинский район

новороссийск

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общество, краснодарский край, усть-лабинский район, новороссийск, вениамин кондратьев, автомобильные дороги