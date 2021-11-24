https://ria.ru/20211124/kuban-1760605854.html

Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК

Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК - РИА Новости, 24.11.2021

Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК

Краснодарский край и Нидерланды планируют создать первый в России совместный научный центр в сфере сельского хозяйства, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:54

2021-11-24T19:54

2021-11-24T19:54

краснодарский край

экономика

краснодарский край

нидерланды

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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Краснодарский край и Нидерланды планируют создать первый в России совместный научный центр в сфере сельского хозяйства, сообщает администрация региона.Отмечается, что перспективы сотрудничества обсуждались на встрече вице-губернатора края Андрея Коробки с послом Нидерландов в России Хиллесом Бесхоором Плухом."Кубань – один из сильнейших регионов РФ по развитию аграрной науки, работы с учеными по производству сельхозпродукции. Нам интересен опыт Нидерландов, как одного из самых передовых мировых лидеров по разработке агротехнологий. Создание совместного научного центра по сельскому хозяйству будет полезно для обмена опытом и развития приоритетных направлений – садоводства, животноводства, переработки, семеноводства", – приводятся в сообщении слова замгубернатора.По словам дипломата, в Нидерландах технологиям уделяют особое внимание. Он отметил, что в стране существует так называемый "золотой треугольник" – в производственном процессе налажено тесное взаимодействие между бизнесом, властью и наукой."Нас заинтересовало предложение о создании совместного научного центра по сельскохозяйственной науке на Кубани, это будет действительно полезно всем сторонам", – заявил посол.Как добавили в ведомстве, для проработки этого вопроса будет создана рабочая группа.

https://ria.ru/20211119/kuban-1759917376.html

https://ria.ru/20211122/subsidiya-1760251549.html

краснодарский край

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россия

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экономика, краснодарский край, нидерланды, россия