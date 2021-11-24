https://ria.ru/20211124/kuban-1760605854.html
Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК
Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК - РИА Новости, 24.11.2021
Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК
Краснодарский край и Нидерланды планируют создать первый в России совместный научный центр в сфере сельского хозяйства, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:54
2021-11-24T19:54
2021-11-24T19:54
краснодарский край
экономика
краснодарский край
нидерланды
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e298976ee5e014f4c247e678d600c239.jpg
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Краснодарский край и Нидерланды планируют создать первый в России совместный научный центр в сфере сельского хозяйства, сообщает администрация региона.Отмечается, что перспективы сотрудничества обсуждались на встрече вице-губернатора края Андрея Коробки с послом Нидерландов в России Хиллесом Бесхоором Плухом."Кубань – один из сильнейших регионов РФ по развитию аграрной науки, работы с учеными по производству сельхозпродукции. Нам интересен опыт Нидерландов, как одного из самых передовых мировых лидеров по разработке агротехнологий. Создание совместного научного центра по сельскому хозяйству будет полезно для обмена опытом и развития приоритетных направлений – садоводства, животноводства, переработки, семеноводства", – приводятся в сообщении слова замгубернатора.По словам дипломата, в Нидерландах технологиям уделяют особое внимание. Он отметил, что в стране существует так называемый "золотой треугольник" – в производственном процессе налажено тесное взаимодействие между бизнесом, властью и наукой."Нас заинтересовало предложение о создании совместного научного центра по сельскохозяйственной науке на Кубани, это будет действительно полезно всем сторонам", – заявил посол.Как добавили в ведомстве, для проработки этого вопроса будет создана рабочая группа.
https://ria.ru/20211119/kuban-1759917376.html
https://ria.ru/20211122/subsidiya-1760251549.html
краснодарский край
нидерланды
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c8260f013b5210fdbc7f20829d92bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, нидерланды, россия
Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК
Краснодарский край и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Краснодарский край
и Нидерланды
планируют создать первый в России
совместный научный центр в сфере сельского хозяйства, сообщает администрация региона.
Отмечается, что перспективы сотрудничества обсуждались на встрече вице-губернатора края Андрея Коробки с послом Нидерландов в России Хиллесом Бесхоором Плухом.
"Кубань – один из сильнейших регионов РФ по развитию аграрной науки, работы с учеными по производству сельхозпродукции. Нам интересен опыт Нидерландов, как одного из самых передовых мировых лидеров по разработке агротехнологий. Создание совместного научного центра по сельскому хозяйству будет полезно для обмена опытом и развития приоритетных направлений – садоводства, животноводства, переработки, семеноводства", – приводятся в сообщении слова замгубернатора.
По словам дипломата, в Нидерландах технологиям уделяют особое внимание. Он отметил, что в стране существует так называемый "золотой треугольник" – в производственном процессе налажено тесное взаимодействие между бизнесом, властью и наукой.
"Нас заинтересовало предложение о создании совместного научного центра по сельскохозяйственной науке на Кубани, это будет действительно полезно всем сторонам", – заявил посол.
Как добавили в ведомстве, для проработки этого вопроса будет создана рабочая группа.