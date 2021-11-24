Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211124/kuban-1760605854.html
Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК
Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК - РИА Новости, 24.11.2021
Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК
Краснодарский край и Нидерланды планируют создать первый в России совместный научный центр в сфере сельского хозяйства, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:54
2021-11-24T19:54
краснодарский край
экономика
краснодарский край
нидерланды
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e298976ee5e014f4c247e678d600c239.jpg
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Краснодарский край и Нидерланды планируют создать первый в России совместный научный центр в сфере сельского хозяйства, сообщает администрация региона.Отмечается, что перспективы сотрудничества обсуждались на встрече вице-губернатора края Андрея Коробки с послом Нидерландов в России Хиллесом Бесхоором Плухом."Кубань – один из сильнейших регионов РФ по развитию аграрной науки, работы с учеными по производству сельхозпродукции. Нам интересен опыт Нидерландов, как одного из самых передовых мировых лидеров по разработке агротехнологий. Создание совместного научного центра по сельскому хозяйству будет полезно для обмена опытом и развития приоритетных направлений – садоводства, животноводства, переработки, семеноводства", – приводятся в сообщении слова замгубернатора.По словам дипломата, в Нидерландах технологиям уделяют особое внимание. Он отметил, что в стране существует так называемый "золотой треугольник" – в производственном процессе налажено тесное взаимодействие между бизнесом, властью и наукой."Нас заинтересовало предложение о создании совместного научного центра по сельскохозяйственной науке на Кубани, это будет действительно полезно всем сторонам", – заявил посол.Как добавили в ведомстве, для проработки этого вопроса будет создана рабочая группа.
https://ria.ru/20211119/kuban-1759917376.html
https://ria.ru/20211122/subsidiya-1760251549.html
краснодарский край
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c8260f013b5210fdbc7f20829d92bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, краснодарский край, нидерланды, россия
19:54 24.11.2021
 
Кубань и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК

Краснодарский край и Нидерланды намерены создать совместный научный центр в сфере АПК

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительства нового Яблоновского моста через реку Кубань в Краснодаре
Строительства нового Яблоновского моста через реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Краснодарский край и Нидерланды планируют создать первый в России совместный научный центр в сфере сельского хозяйства, сообщает администрация региона.
Отмечается, что перспективы сотрудничества обсуждались на встрече вице-губернатора края Андрея Коробки с послом Нидерландов в России Хиллесом Бесхоором Плухом.
Семья на прогулке - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 23:54Краснодарский край
На Кубани более 69 тысяч семей поддержат в рамках нацпроекта "Демография"
"Кубань – один из сильнейших регионов РФ по развитию аграрной науки, работы с учеными по производству сельхозпродукции. Нам интересен опыт Нидерландов, как одного из самых передовых мировых лидеров по разработке агротехнологий. Создание совместного научного центра по сельскому хозяйству будет полезно для обмена опытом и развития приоритетных направлений – садоводства, животноводства, переработки, семеноводства", – приводятся в сообщении слова замгубернатора.
По словам дипломата, в Нидерландах технологиям уделяют особое внимание. Он отметил, что в стране существует так называемый "золотой треугольник" – в производственном процессе налажено тесное взаимодействие между бизнесом, властью и наукой.
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 21:14Краснодарский край
На Кубани около тысячи семей получили субсидии на улучшение жилища
"Нас заинтересовало предложение о создании совместного научного центра по сельскохозяйственной науке на Кубани, это будет действительно полезно всем сторонам", – заявил посол.
Как добавили в ведомстве, для проработки этого вопроса будет создана рабочая группа.
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайНидерландыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
23:44Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже
23:31Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
Лента новостейМолния
Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в ПодмосковьеЛондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в КараджеПосольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ