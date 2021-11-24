12:25 24.11.2021 (обновлено: 13:56 24.11.2021)
Вучич хочет обратиться к миру из-за планов по объединению Косово и Албании
Вучич планирует написать мировым лидерам из-за планов по объединению Косово и Албании
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что напишет официальное письмо мировым лидерам с просьбой объяснить заявления косовоалбанских властей о планах Приштины по объединению Албании и самопровозглашенной республики Косово.
По словам сербского лидера, официальный Белград всегда готов к переговорам с Приштиной и хочет, "чтобы эти разговоры были как можно чаще, и не принимает тезис о какой-либо нашей ответственности за то, что разговоров нет".
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"Первый или второй раз с тех пор, как стал еще премьером, напишу письмо всем главам государств и премьерам в ближайшие несколько дней по возвращении из Сочи, в котором укажу и попрошу от них ответа и объяснения, как это возможно, что премьер временных структур в Приштине Альбин Курти каждый раз очень ясно и недвусмысленно и, как три дня назад, говорит не о ком-то там, кто за это выступает, а о собственном желании объединения, как они говорят, Косово и Албании", - заявил Вучич в обращении к общественности в среду.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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