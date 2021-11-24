https://ria.ru/20211124/kosovo-1760492458.html

Вучич хочет обратиться к миру из-за планов по объединению Косово и Албании

Вучич хочет обратиться к миру из-за планов по объединению Косово и Албании - РИА Новости, 24.11.2021

Вучич хочет обратиться к миру из-за планов по объединению Косово и Албании

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что напишет официальное письмо мировым лидерам с просьбой объяснить заявления косовоалбанских властей о планах Приштины РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:25

2021-11-24T12:25

2021-11-24T13:56

в мире

косово

сербия

албания

александр вучич

освободительная армия косово

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БЕЛГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что напишет официальное письмо мировым лидерам с просьбой объяснить заявления косовоалбанских властей о планах Приштины по объединению Албании и самопровозглашенной республики Косово.По словам сербского лидера, официальный Белград всегда готов к переговорам с Приштиной и хочет, "чтобы эти разговоры были как можно чаще, и не принимает тезис о какой-либо нашей ответственности за то, что разговоров нет"."Первый или второй раз с тех пор, как стал еще премьером, напишу письмо всем главам государств и премьерам в ближайшие несколько дней по возвращении из Сочи, в котором укажу и попрошу от них ответа и объяснения, как это возможно, что премьер временных структур в Приштине Альбин Курти каждый раз очень ясно и недвусмысленно и, как три дня назад, говорит не о ком-то там, кто за это выступает, а о собственном желании объединения, как они говорят, Косово и Албании", - заявил Вучич в обращении к общественности в среду."Верите или нет, никто, ни одна политическая структура в Европе не реагировала!", - подчеркнул президент Сербии.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html

https://ria.ru/20211118/london-1759545126.html

https://ria.ru/20211011/albaniya-1753932580.html

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сербия

албания

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в мире, косово, сербия, албания, александр вучич, освободительная армия косово