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Вучич хочет обратиться к миру из-за планов по объединению Косово и Албании
Вучич хочет обратиться к миру из-за планов по объединению Косово и Албании - РИА Новости, 24.11.2021
Вучич хочет обратиться к миру из-за планов по объединению Косово и Албании
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что напишет официальное письмо мировым лидерам с просьбой объяснить заявления косовоалбанских властей о планах Приштины РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:25
2021-11-24T13:56
в мире
косово
сербия
албания
александр вучич
освободительная армия косово
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БЕЛГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что напишет официальное письмо мировым лидерам с просьбой объяснить заявления косовоалбанских властей о планах Приштины по объединению Албании и самопровозглашенной республики Косово.По словам сербского лидера, официальный Белград всегда готов к переговорам с Приштиной и хочет, "чтобы эти разговоры были как можно чаще, и не принимает тезис о какой-либо нашей ответственности за то, что разговоров нет"."Первый или второй раз с тех пор, как стал еще премьером, напишу письмо всем главам государств и премьерам в ближайшие несколько дней по возвращении из Сочи, в котором укажу и попрошу от них ответа и объяснения, как это возможно, что премьер временных структур в Приштине Альбин Курти каждый раз очень ясно и недвусмысленно и, как три дня назад, говорит не о ком-то там, кто за это выступает, а о собственном желании объединения, как они говорят, Косово и Албании", - заявил Вучич в обращении к общественности в среду."Верите или нет, никто, ни одна политическая структура в Европе не реагировала!", - подчеркнул президент Сербии.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html
https://ria.ru/20211118/london-1759545126.html
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в мире, косово, сербия, албания, александр вучич, освободительная армия косово
12:25 24.11.2021 (обновлено: 13:56 24.11.2021)
 
Вучич хочет обратиться к миру из-за планов по объединению Косово и Албании

Вучич планирует написать мировым лидерам из-за планов по объединению Косово и Албании

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что напишет официальное письмо мировым лидерам с просьбой объяснить заявления косовоалбанских властей о планах Приштины по объединению Албании и самопровозглашенной республики Косово.
По словам сербского лидера, официальный Белград всегда готов к переговорам с Приштиной и хочет, "чтобы эти разговоры были как можно чаще, и не принимает тезис о какой-либо нашей ответственности за то, что разговоров нет".
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"Первый или второй раз с тех пор, как стал еще премьером, напишу письмо всем главам государств и премьерам в ближайшие несколько дней по возвращении из Сочи, в котором укажу и попрошу от них ответа и объяснения, как это возможно, что премьер временных структур в Приштине Альбин Курти каждый раз очень ясно и недвусмысленно и, как три дня назад, говорит не о ком-то там, кто за это выступает, а о собственном желании объединения, как они говорят, Косово и Албании", - заявил Вучич в обращении к общественности в среду.
"Верите или нет, никто, ни одна политическая структура в Европе не реагировала!", - подчеркнул президент Сербии.
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Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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В миреКосовоСербияАлбанияАлександр ВучичОсвободительная армия Косово
 
 
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