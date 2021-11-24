https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760539194.html
Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19
Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19
Медицинскую помощь от коронавируса в России сейчас получают 30 тысяч детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:32
2021-11-24T15:32
2021-11-24T15:34
распространение коронавируса
общество
дети
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333228_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_3b7e31e1b7abf957fddd8c15a206ec59.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Медицинскую помощь от коронавируса в России сейчас получают 30 тысяч детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством."Что касается сегодняшней ситуации в России, то у нас медицинскую помощь одновременно получают 30 тысяч детей. Конечно, для нас чрезвычайно важно, чтобы эта помощь была оказана своевременно, и если родители добровольно принимают решение о необходимости прививки для ребенка, то у них такая возможность должна быть", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20211123/murashko-1760382406.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333228_558:268:2932:2048_1920x0_80_0_0_8b862917d8ed391a2afa42235ae1acc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:32 24.11.2021 (обновлено: 15:34 24.11.2021)
Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19
Голикова: 30 тысяч детей в России получают медпомощь от коронавируса