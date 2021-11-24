https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760539194.html

Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19

Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19

Медицинскую помощь от коронавируса в России сейчас получают 30 тысяч детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:32

2021-11-24T15:32

2021-11-24T15:34

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Медицинскую помощь от коронавируса в России сейчас получают 30 тысяч детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством."Что касается сегодняшней ситуации в России, то у нас медицинскую помощь одновременно получают 30 тысяч детей. Конечно, для нас чрезвычайно важно, чтобы эта помощь была оказана своевременно, и если родители добровольно принимают решение о необходимости прививки для ребенка, то у них такая возможность должна быть", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20211123/murashko-1760382406.html

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2021

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