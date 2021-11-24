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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760539194.html
Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19
Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19
Медицинскую помощь от коронавируса в России сейчас получают 30 тысяч детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:32
2021-11-24T15:34
распространение коронавируса
общество
дети
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Медицинскую помощь от коронавируса в России сейчас получают 30 тысяч детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством."Что касается сегодняшней ситуации в России, то у нас медицинскую помощь одновременно получают 30 тысяч детей. Конечно, для нас чрезвычайно важно, чтобы эта помощь была оказана своевременно, и если родители добровольно принимают решение о необходимости прививки для ребенка, то у них такая возможность должна быть", - сказала Голикова.
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общество, дети, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:32 24.11.2021 (обновлено: 15:34 24.11.2021)
 
Голикова рассказала о медпомощи детям, болеющим COVID-19

Голикова: 30 тысяч детей в России получают медпомощь от коронавируса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Медицинскую помощь от коронавируса в России сейчас получают 30 тысяч детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.
"Что касается сегодняшней ситуации в России, то у нас медицинскую помощь одновременно получают 30 тысяч детей. Конечно, для нас чрезвычайно важно, чтобы эта помощь была оказана своевременно, и если родители добровольно принимают решение о необходимости прививки для ребенка, то у них такая возможность должна быть", - сказала Голикова.
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Распространение коронавирусаОбществоДетиВладимир ПутинТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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