https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760532660.html
Голикова предупредила о новом эпидемическом подъеме
Голикова предупредила о новом эпидемическом подъеме - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова предупредила о новом эпидемическом подъеме
Новый эпидемический подъем в России будет, его не избежали другие страны, поэтому нужно соблюдать дисциплину и принятые ограничительные меры, заявила... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:13
2021-11-24T15:13
2021-11-24T15:42
россия
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
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СОЧИ, 24 ноя – РИА Новости. Новый эпидемический подъем в России будет, его не избежали другие страны, поэтому нужно соблюдать дисциплину и принятые ограничительные меры, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Время идет очень быстро. Мы находимся в преддверие Нового года и для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали. Нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы обозначили, для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем. А он будет. Его, к сожалению, не избежали другие страны. Поэтому важно, чтобы мы все соблюдали соответствующую дисциплину", - сказала Голикова на совещании у президента РФ.
https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html
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россия, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:13 24.11.2021 (обновлено: 15:42 24.11.2021)
Голикова предупредила о новом эпидемическом подъеме
Голикова: в России будет новый эпидемический подъем, его не избежали другие страны