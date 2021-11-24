https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760532660.html

Голикова предупредила о новом эпидемическом подъеме

Голикова предупредила о новом эпидемическом подъеме - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова предупредила о новом эпидемическом подъеме

Новый эпидемический подъем в России будет, его не избежали другие страны, поэтому нужно соблюдать дисциплину и принятые ограничительные меры, заявила... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:13

2021-11-24T15:13

2021-11-24T15:42

россия

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СОЧИ, 24 ноя – РИА Новости. Новый эпидемический подъем в России будет, его не избежали другие страны, поэтому нужно соблюдать дисциплину и принятые ограничительные меры, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Время идет очень быстро. Мы находимся в преддверие Нового года и для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали. Нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы обозначили, для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем. А он будет. Его, к сожалению, не избежали другие страны. Поэтому важно, чтобы мы все соблюдали соответствующую дисциплину", - сказала Голикова на совещании у президента РФ.

https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html

россия

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2021

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