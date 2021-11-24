https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760528414.html
Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса
Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса
По итогам прошедшей недели заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 6,1%, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:00
2021-11-24T15:00
2021-11-24T15:12
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. По итогам прошедшей недели заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 6,1%, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:00 24.11.2021 (обновлено: 15:12 24.11.2021)
Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса
Голикова: заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 6,1%