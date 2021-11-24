https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760528414.html

Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса

Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса

По итогам прошедшей недели заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 6,1%, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:00

2021-11-24T15:00

2021-11-24T15:12

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174343_149:0:2552:1352_1920x0_80_0_0_0808b88f4aaca382c44b36392704a37f.jpg

СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. По итогам прошедшей недели заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 6,1%, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760524226.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии