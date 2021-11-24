https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760527997.html
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в столичных регионах
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в столичных регионах - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в столичных регионах
В столичных регионах России идет зримое снижение заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:59
2021-11-24T14:59
2021-11-24T15:18
распространение коронавируса
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владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В столичных регионах России идет зримое снижение заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На этих территориях мы ощущаем зримое снижение заболеваемости", - сказала она на совещании у президента России Владимира Путина.Голикова отметила, что на три столичных региона – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург – приходится на сегодняшний день 20,8% заболевших, тогда как две недели назад на них приходилось 30%."На три столичных региона - Москва, Московская область и Санкт-Петербург - приходится на сегодняшний день 20,8% от всего количества заболевших, на всю остальную территорию Российской Федерации приходится 79,2%", - рассказала Голикова.
https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html
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14:59 24.11.2021 (обновлено: 15:18 24.11.2021)
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в столичных регионах
Голикова: в столичных регионах идет зримое снижение заболеваемости COVID-19