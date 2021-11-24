https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760482542.html

За сутки в России от COVID-19 умерло 1240 человек

За сутки в России от COVID-19 умерло 1240 человек - РИА Новости, 24.11.2021

За сутки в России от COVID-19 умерло 1240 человек

За сутки в России подтверждены 1240 смертей с COVID-19, за все время - 267 819, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:42

2021-11-24T11:42

2021-11-24T11:42

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1240 смертей с COVID-19, за все время - 267 819, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1 240 смертей... За весь период по России умерло 267 819 человек", - отмечается в сообщении.В частности, в Москве - 93, Санкт-Петербурге - 73, Подмосковье - 56.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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