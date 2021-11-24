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За сутки в России от COVID-19 умерло 1240 человек
За сутки в России от COVID-19 умерло 1240 человек - РИА Новости, 24.11.2021
За сутки в России от COVID-19 умерло 1240 человек
За сутки в России подтверждены 1240 смертей с COVID-19, за все время - 267 819, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:42
2021-11-24T11:42
2021-11-24T11:42
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санкт-петербург
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здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1240 смертей с COVID-19, за все время - 267 819, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1 240 смертей... За весь период по России умерло 267 819 человек", - отмечается в сообщении.В частности, в Москве - 93, Санкт-Петербурге - 73, Подмосковье - 56.
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За сутки в России от COVID-19 умерло 1240 человек
За сутки в России подтвердили 1240 смертей больных COVID-19, за все время — 267 819