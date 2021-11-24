https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760481930.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 24.11.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (2533), Подмосковье (1842), Санкт-Петербурге (1387), сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:42

2021-11-24T11:42

2021-11-24T11:42

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (2533), Подмосковье (1842), Санкт-Петербурге (1387), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2533, 2. Московская область - 1842, 3. Санкт-Петербург - 1387", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211124/trombozy-1760347045.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19