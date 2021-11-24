https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760481930.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 24.11.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (2533), Подмосковье (1842), Санкт-Петербурге (1387), сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:42
2021-11-24T11:42
2021-11-24T11:42
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (2533), Подмосковье (1842), Санкт-Петербурге (1387), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2533, 2. Московская область - 1842, 3. Санкт-Петербург - 1387", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211124/trombozy-1760347045.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 2533