11:41 24.11.2021 (обновлено: 12:42 24.11.2021)
В России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2194 (6,5 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Последний раз подобный уровень отмечался 16 октября — 33 208 инфицированных, максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335. Вчера выявили 33 996 случаев, темп прироста не изменился — 0,36 процента.
Умерли 1240 человек (накануне было 1243). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти.
Выписались после лечения 36 682 пациента.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2533 (днем ранее было 2749), Подмосковье — 1842, Санкт-Петербурге — 1387, Самарской области — 1201, Краснодарском крае — 830, Нижегородской области — 768, Воронежской — 739, Свердловской — 732, Красноярском крае — 710, Крыму — 702.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — восемь случаев, на Чукотке их десять, а в Калмыкии — 25.
За время пандемии в России заразились коронавирусом 9 434 393 человека, из них 267 819 скончались, 8 126 376 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 255 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.