Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760481794.html
В России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.11.2021
В России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом
В России второй день подряд выявляют менее 34 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:41
2021-11-24T12:42
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760032812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f914bcce4c6dc2e51383118e2541473b.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России второй день подряд выявляют менее 34 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2194 (6,5 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Последний раз подобный уровень отмечался 16 октября — 33 208 инфицированных, максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335. Вчера выявили 33 996 случаев, темп прироста не изменился — 0,36 процента.Умерли 1240 человек (накануне было 1243). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти.Выписались после лечения 36 682 пациента.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2533 (днем ранее было 2749), Подмосковье — 1842, Санкт-Петербурге — 1387, Самарской области — 1201, Краснодарском крае — 830, Нижегородской области — 768, Воронежской — 739, Свердловской — 732, Красноярском крае — 710, Крыму — 702.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — восемь случаев, на Чукотке их десять, а в Калмыкии — 25.За время пандемии в России заразились коронавирусом 9 434 393 человека, из них 267 819 скончались, 8 126 376 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 255 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211124/trombozy-1760347045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760032812_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa6d80654babfa14a5838fdf0943a523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 24.11.2021 (обновлено: 12:42 24.11.2021)
 
В России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России второй день подряд выявляют менее 34 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2194 (6,5 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Последний раз подобный уровень отмечался 16 октября — 33 208 инфицированных, максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335. Вчера выявили 33 996 случаев, темп прироста не изменился — 0,36 процента.
Умерли 1240 человек (накануне было 1243). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти.
Медицинские сотрудники и пациент с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 08:00Наука
Как коронавирус нарушает свертываемость крови. Риски и осложнения
Выписались после лечения 36 682 пациента.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2533 (днем ранее было 2749), Подмосковье — 1842, Санкт-Петербурге — 1387, Самарской области — 1201, Краснодарском крае — 830, Нижегородской области — 768, Воронежской — 739, Свердловской — 732, Красноярском крае — 710, Крыму — 702.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — восемь случаев, на Чукотке их десять, а в Калмыкии — 25.
За время пандемии в России заразились коронавирусом 9 434 393 человека, из них 267 819 скончались, 8 126 376 вылечились.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 255 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
23:44Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже
23:31Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
Лента новостейМолния
Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в ПодмосковьеЛондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в КараджеПосольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ