https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760481794.html

В России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.11.2021

В России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом

В России второй день подряд выявляют менее 34 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:41

2021-11-24T11:41

2021-11-24T12:42

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России второй день подряд выявляют менее 34 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2194 (6,5 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Последний раз подобный уровень отмечался 16 октября — 33 208 инфицированных, максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335. Вчера выявили 33 996 случаев, темп прироста не изменился — 0,36 процента.Умерли 1240 человек (накануне было 1243). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти.Выписались после лечения 36 682 пациента.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2533 (днем ранее было 2749), Подмосковье — 1842, Санкт-Петербурге — 1387, Самарской области — 1201, Краснодарском крае — 830, Нижегородской области — 768, Воронежской — 739, Свердловской — 732, Красноярском крае — 710, Крыму — 702.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — восемь случаев, на Чукотке их десять, а в Калмыкии — 25.За время пандемии в России заразились коронавирусом 9 434 393 человека, из них 267 819 скончались, 8 126 376 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 255 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211124/trombozy-1760347045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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