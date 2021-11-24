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Разнообразие казачьей культуры показали на концерте в Москве
Разнообразие казачьей культуры показали на концерте в Москве - РИА Новости, 24.11.2021
Разнообразие казачьей культуры показали на концерте в Москве
Гала-концерт победителей отборочных этапов всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" прошел 23 ноября в Москве. В мероприятии приняли участие 270... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:40
2021-11-24T14:40
российское казачество
москва
ольга любимова
российское казачество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Гала-концерт победителей отборочных этапов всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" прошел 23 ноября в Москве. В мероприятии приняли участие 270 солистов и участников любительских и профессиональных коллективов из Бурятии, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Ставропольского краев, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Новгородской, Омской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, которые представили на сцене традиционные казачьи песни, танцы, обрядовый фольклор."Подобные события играют огромную роль в деле сохранения, развития и популяризации культуры российского казачества, в основу которого заложены богатые исторические традиции. Благодаря интересной и насыщенной программе конкурс "Казачий круг" завоевал особую популярность среди творческих коллективов", – отметила в приветствии участникам юбилейного гала-концерта министр культуры РФ Ольга Любимова."Казачий круг" проводится с 2011 года по решению Совета при президенте РФ по делам казачества. На этот раз конкурс прошел в измененном формате: отборочные этапы проведены в каждом казачьем обществе, расширен список номинаций и возрастных категорий, в отборочных этапах приняли участие зарубежные творческие казачьи коллективы. Помимо этого, большое внимание уделялось детской и молодежной возрастным группам.Учредителями конкурса являются Совет при президенте Российской Федерации по делам казачества, постоянная комиссия Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества по содействию развитию казачьей культуры, Министерство культуры Российской Федерации. Организаторами смотра выступают Государственный российский дом народного творчества имени В.Д.Поленова, органы исполнительной власти субъектов РФ, Всероссийское казачье общество и входящие в его состав казачьи общества, а также иные объединения казаков, региональные дома и центры народного творчества.
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москва, ольга любимова, российское казачество
14:40 24.11.2021
 

Разнообразие казачьей культуры показали на концерте в Москве

© ГРДНТ им. В.Д.ПоленоваГала-концерт победителей отборочных этапов Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" в Москве
Гала-концерт победителей отборочных этапов Всероссийского фольклорного конкурса Казачий круг в Москве
© ГРДНТ им. В.Д.Поленова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Гала-концерт победителей отборочных этапов всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" прошел 23 ноября в Москве. В мероприятии приняли участие 270 солистов и участников любительских и профессиональных коллективов из Бурятии, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Ставропольского краев, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Новгородской, Омской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, которые представили на сцене традиционные казачьи песни, танцы, обрядовый фольклор.
"Подобные события играют огромную роль в деле сохранения, развития и популяризации культуры российского казачества, в основу которого заложены богатые исторические традиции. Благодаря интересной и насыщенной программе конкурс "Казачий круг" завоевал особую популярность среди творческих коллективов", – отметила в приветствии участникам юбилейного гала-концерта министр культуры РФ Ольга Любимова.
Участники I Межрегионального конкурса казачьей культуры
21 ноября, 16:41Российское казачество
В Москве завершился I Межрегиональный конкурс казачьей культуры
"Казачий круг" проводится с 2011 года по решению Совета при президенте РФ по делам казачества. На этот раз конкурс прошел в измененном формате: отборочные этапы проведены в каждом казачьем обществе, расширен список номинаций и возрастных категорий, в отборочных этапах приняли участие зарубежные творческие казачьи коллективы. Помимо этого, большое внимание уделялось детской и молодежной возрастным группам.
Учредителями конкурса являются Совет при президенте Российской Федерации по делам казачества, постоянная комиссия Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества по содействию развитию казачьей культуры, Министерство культуры Российской Федерации. Организаторами смотра выступают Государственный российский дом народного творчества имени В.Д.Поленова, органы исполнительной власти субъектов РФ, Всероссийское казачье общество и входящие в его состав казачьи общества, а также иные объединения казаков, региональные дома и центры народного творчества.
 
Российское казачествоМоскваОльга ЛюбимоваРоссийское казачество
 
 
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