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https://ria.ru/20211124/kontrol-1760569881.html
Власти Ленобласти усилили контроль за вывозом садоводами ТКО
Власти Ленобласти усилили контроль за вывозом садоводами ТКО - РИА Новости, 24.11.2021
Власти Ленобласти усилили контроль за вывозом садоводами ТКО
С начала 2021 года 26 садоводческих товариществ получили более 2,8 миллиарда рублей штрафов за организацию незаконных свалок – таков итог усиления контроля... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:07
2021-11-24T17:07
ленинградская область
кировский район
ленинградская область
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. С начала 2021 года 26 садоводческих товариществ получили более 2,8 миллиарда рублей штрафов за организацию незаконных свалок – таков итог усиления контроля властей Ленинградской области за вывозом ТКО садоводствами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, действующим федеральным законодательством обязанность заключить договор по обращению с отходами возложена на все хозяйствующие субъекты, в том числе садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и дачные некоммерческие партнерства (ДНП), с 2019 года. На данный момент из трех тысяч садоводств Ленинградской области необходимые документы на централизованный вывоз твердых коммунальных отходов имеют чуть больше двух тысяч.Он добавил, что при стопроцентной вовлеченности садоводческих объединений в региональную централизованную систему обращения с отходами, выброс отходов становится прозрачным и доступным для контроля. Законный алгоритм предусматривает их вывоз, транспортировку и дальнейшую сортировку, обработку, обезвреживание, направление во вторичный производственный цикл отобранных полезных фракций, утилизацию и размещение неутилизируемых обработанных остатков на лицензированном объекте. Отсутствие договоров приводит к образованию несанкционированных свалок и распространению незаконной деятельности теневых перевозчиков."Садоводства, желающие сэкономить на вывозе мусора, тем самым ставят под угрозу экологию родного края. Антилидерами на сегодняшний день оказались садоводства, расположенные в Кировском районе (здесь десять СНТ получили штрафы общей суммой в 1,1 миллиона рублей), в Волховском, Выборгском и Приозерском, Тосненском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Лужском районах", - подытожили в пресс-службе.
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кировский район, ленинградская область, жкх
17:07 24.11.2021
 

Власти Ленобласти усилили контроль за вывозом садоводами ТКО

© Фото : Юлия АхмедоваНесанкционированная свалка
Несанкционированная свалка - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Юлия Ахмедова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. С начала 2021 года 26 садоводческих товариществ получили более 2,8 миллиарда рублей штрафов за организацию незаконных свалок – таков итог усиления контроля властей Ленинградской области за вывозом ТКО садоводствами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, действующим федеральным законодательством обязанность заключить договор по обращению с отходами возложена на все хозяйствующие субъекты, в том числе садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и дачные некоммерческие партнерства (ДНП), с 2019 года. На данный момент из трех тысяч садоводств Ленинградской области необходимые документы на централизованный вывоз твердых коммунальных отходов имеют чуть больше двух тысяч.
"С учетом достаточного количества прошедшего времени и свободного доступа к реализации данной обязанности, комитет эконадзора ужесточает проверки. За отсутствие заключенных договоров между садоводческими товариществами и региональным оператором, ответственным за сбор, транспортирование и утилизацию ТКО, предусмотрен штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Комитет эконадзора проверил к настоящему моменту 550 садоводств", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что при стопроцентной вовлеченности садоводческих объединений в региональную централизованную систему обращения с отходами, выброс отходов становится прозрачным и доступным для контроля. Законный алгоритм предусматривает их вывоз, транспортировку и дальнейшую сортировку, обработку, обезвреживание, направление во вторичный производственный цикл отобранных полезных фракций, утилизацию и размещение неутилизируемых обработанных остатков на лицензированном объекте. Отсутствие договоров приводит к образованию несанкционированных свалок и распространению незаконной деятельности теневых перевозчиков.
"Садоводства, желающие сэкономить на вывозе мусора, тем самым ставят под угрозу экологию родного края. Антилидерами на сегодняшний день оказались садоводства, расположенные в Кировском районе (здесь десять СНТ получили штрафы общей суммой в 1,1 миллиона рублей), в Волховском, Выборгском и Приозерском, Тосненском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Лужском районах", - подытожили в пресс-службе.
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Ленинградская областьКировский районЛенинградская областьЖКХ
 
 
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