Власти Ленобласти усилили контроль за вывозом садоводами ТКО
© Фото : Юлия АхмедоваНесанкционированная свалка
© Фото : Юлия Ахмедова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. С начала 2021 года 26 садоводческих товариществ получили более 2,8 миллиарда рублей штрафов за организацию незаконных свалок – таков итог усиления контроля властей Ленинградской области за вывозом ТКО садоводствами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, действующим федеральным законодательством обязанность заключить договор по обращению с отходами возложена на все хозяйствующие субъекты, в том числе садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и дачные некоммерческие партнерства (ДНП), с 2019 года. На данный момент из трех тысяч садоводств Ленинградской области необходимые документы на централизованный вывоз твердых коммунальных отходов имеют чуть больше двух тысяч.
"С учетом достаточного количества прошедшего времени и свободного доступа к реализации данной обязанности, комитет эконадзора ужесточает проверки. За отсутствие заключенных договоров между садоводческими товариществами и региональным оператором, ответственным за сбор, транспортирование и утилизацию ТКО, предусмотрен штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Комитет эконадзора проверил к настоящему моменту 550 садоводств", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что при стопроцентной вовлеченности садоводческих объединений в региональную централизованную систему обращения с отходами, выброс отходов становится прозрачным и доступным для контроля. Законный алгоритм предусматривает их вывоз, транспортировку и дальнейшую сортировку, обработку, обезвреживание, направление во вторичный производственный цикл отобранных полезных фракций, утилизацию и размещение неутилизируемых обработанных остатков на лицензированном объекте. Отсутствие договоров приводит к образованию несанкционированных свалок и распространению незаконной деятельности теневых перевозчиков.
"Садоводства, желающие сэкономить на вывозе мусора, тем самым ставят под угрозу экологию родного края. Антилидерами на сегодняшний день оказались садоводства, расположенные в Кировском районе (здесь десять СНТ получили штрафы общей суммой в 1,1 миллиона рублей), в Волховском, Выборгском и Приозерском, Тосненском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Лужском районах", - подытожили в пресс-службе.