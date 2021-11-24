Онлайн-конференция по итогам конкурса им. Олеся Бузины
30 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам III Международного литературно-медийного конкурса им. Олеся Бузины.
Задать вопрос
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", сопредседатель жюри Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- лауреат конкурса 2018 года в номинации "Литература и книгоиздание", член жюри Елена ВАВИЛОВА;
- президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, член оргкомитета Сергей БАБУРИН;
- главный редактор журнала "Славяне", заместитель председателя оргкомитета Виктор ЧЕРЕМУХИН;
- председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, лауреат конкурса 2016 года в номинации "Общественная и правозащитная деятельность", член жюри Лариса ШЕСЛЕР;
- журналист, московский издатель литературных произведений Олеся Бузины, член оргкомитета Алексей НОВИЦКИЙ;
- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", член оргкомитета Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- лауреат III Международного литературно-медийного конкурса им. Олеся Бузины в номинации "Литература и книгоиздание" Александр ГАЛИЦКИЙ.
Модератор – сокоординатор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", директор Института ЕАЭС, председатель оргкомитета Владимир ЛЕПЕХИН.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", сопредседатель жюри Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- лауреат конкурса 2018 года в номинации "Литература и книгоиздание", член жюри Елена ВАВИЛОВА;
- президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, член оргкомитета Сергей БАБУРИН;
- главный редактор журнала "Славяне", заместитель председателя оргкомитета Виктор ЧЕРЕМУХИН;
- председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, лауреат конкурса 2016 года в номинации "Общественная и правозащитная деятельность", член жюри Лариса ШЕСЛЕР;
- журналист, московский издатель литературных произведений Олеся Бузины, член оргкомитета Алексей НОВИЦКИЙ;
- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", член оргкомитета Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- лауреат III Международного литературно-медийного конкурса им. Олеся Бузины в номинации "Литература и книгоиздание" Александр ГАЛИЦКИЙ.
Модератор – сокоординатор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", директор Института ЕАЭС, председатель оргкомитета Владимир ЛЕПЕХИН.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru