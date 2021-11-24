https://ria.ru/20211124/konkurs-im-olesya-buziny-1760545831.html

Онлайн-конференция по итогам конкурса им. Олеся Бузины

Онлайн-конференция по итогам конкурса им. Олеся Бузины - РИА Новости, 24.11.2021

Онлайн-конференция по итогам конкурса им. Олеся Бузины

30 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам III Международного литературно-медийного конкурса им. Олеся Бузины.

2021-11-24T16:00

2021-11-24T16:00

2021-11-24T16:00

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1760545831.jpg?1637758813

Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", сопредседатель жюри Ольга ЗИНОВЬЕВА;- лауреат конкурса 2018 года в номинации "Литература и книгоиздание", член жюри Елена ВАВИЛОВА;- президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, член оргкомитета Сергей БАБУРИН;- главный редактор журнала "Славяне", заместитель председателя оргкомитета Виктор ЧЕРЕМУХИН;- председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, лауреат конкурса 2016 года в номинации "Общественная и правозащитная деятельность", член жюри Лариса ШЕСЛЕР;- журналист, московский издатель литературных произведений Олеся Бузины, член оргкомитета Алексей НОВИЦКИЙ;- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", член оргкомитета Ксения ЗИНОВЬЕВА;- лауреат III Международного литературно-медийного конкурса им. Олеся Бузины в номинации "Литература и книгоиздание" Александр ГАЛИЦКИЙ.Модератор – сокоординатор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", директор Института ЕАЭС, председатель оргкомитета Владимир ЛЕПЕХИН.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы