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Омский губернатор объяснил, почему нельзя отменять систему QR-кодов
Омский губернатор объяснил, почему нельзя отменять систему QR-кодов - РИА Новости, 24.11.2021
Омский губернатор объяснил, почему нельзя отменять систему QR-кодов
Губернатор Омской области Александр Бурков провел прямой эфир в соцсетях, на котором заявил, что отмена QR-кодов приведет к полному закрытию ТЦ и общепита. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:05
2021-11-24T11:05
2021-11-24T11:05
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ОМСК, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков провел прямой эфир в соцсетях, на котором заявил, что отмена QR-кодов приведет к полному закрытию ТЦ и общепита.В конце октября в Омской области были введены QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С ноября этот список пополнился заведениями общепита, торговыми комплексами и торгово-развлекательными центрами, а также салонами красоты и парикмахерскими. Это вызвало недовольство не только среди предпринимателей, но и горожан.В связи с этим глава Омской области провел прямой эфир и пояснил, почему омский оперштаб ввел такие меры."Давайте скажем честно, если мы отменяем QR-коды, то тогда, по решению Роспотребнадзора, мы вынуждены будем закрыть ТЦ, общепит, развлекательные центры. Каждый месяц Роспотребнадзор даёт предписания закрыть эти предприятия на две недели. Мы сегодня даём возможность людям работать. Я общаюсь с предпринимателями, действительно посещаемость ТЦ и общепита снизилась после введения кодов на 50-70%, но возможность обслуживать хотя бы 30% – это уже результат", - рассказал Бурков.Глава региона также добавил, что вакцинирование - это решение, к которому пришли, так как другого решения пока нет. Он уточнил, что важно не только вакцинироваться, но и соблюдать меры, действующие в регионе."Каждый должен спросить себя: что я сделал для того, чтобы пандемия закончилась? Надел ли я маску, поставил ли я вакцину? Спасибо всем тем, кто вакцинируется. Это шаг к тому, чтобы побороть эпидемию", - пояснил губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, омская область, александр бурков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Омский губернатор объяснил, почему нельзя отменять систему QR-кодов
Омский губернатор Бурков: отмена QR-кодов приведет к полному закрытию ТЦ и общепита
ОМСК, 24 ноя - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков
провел прямой эфир в соцсетях, на котором заявил, что отмена QR-кодов приведет к полному закрытию ТЦ и общепита.
В конце октября в Омской области
были введены QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С ноября этот список пополнился заведениями общепита, торговыми комплексами и торгово-развлекательными центрами, а также салонами красоты и парикмахерскими. Это вызвало недовольство не только среди предпринимателей, но и горожан.
В связи с этим глава Омской области провел прямой эфир и пояснил, почему омский оперштаб ввел такие меры.
"Давайте скажем честно, если мы отменяем QR-коды, то тогда, по решению Роспотребнадзора, мы вынуждены будем закрыть ТЦ, общепит, развлекательные центры. Каждый месяц Роспотребнадзор даёт предписания закрыть эти предприятия на две недели. Мы сегодня даём возможность людям работать. Я общаюсь с предпринимателями, действительно посещаемость ТЦ и общепита снизилась после введения кодов на 50-70%, но возможность обслуживать хотя бы 30% – это уже результат", - рассказал Бурков.
Глава региона также добавил, что вакцинирование - это решение, к которому пришли, так как другого решения пока нет. Он уточнил, что важно не только вакцинироваться, но и соблюдать меры, действующие в регионе.
"Каждый должен спросить себя: что я сделал для того, чтобы пандемия закончилась? Надел ли я маску, поставил ли я вакцину? Спасибо всем тем, кто вакцинируется. Это шаг к тому, чтобы побороть эпидемию", - пояснил губернатор.