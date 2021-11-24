https://ria.ru/20211124/izbienie-1760542390.html
В Удмуртии проверяют информацию об учителе гимназии, избивавшем детей
В Удмуртии проверяют информацию об учителе гимназии, избивавшем детей - РИА Новости, 24.11.2021
В Удмуртии проверяют информацию об учителе гимназии, избивавшем детей
Следственные органы Удмуртии проверяют информацию в соцсетях об избиении учеников гимназии преподавателем, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:45
2021-11-24T15:45
2021-11-24T15:45
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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УФА, 24 ноя – РИА Новости. Следственные органы Удмуртии проверяют информацию в соцсетях об избиении учеников гимназии преподавателем, сообщили в СУСК РФ по региону."По имеющимся данным, учитель гимназии в селе Красногорское Удмуртии неоднократно допускала факты жестокого обращения с учениками начальных классов, выразившиеся в применении к ним телесных наказаний", - говорится в сообщении.Следователи организовали доследственную проверку информации об истязаниях.
https://ria.ru/20210318/shkola-1601763814.html
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Удмуртии проверяют информацию об учителе гимназии, избивавшем детей
В Удмуртии проверяют информацию об избиении учеников гимназии преподавателем