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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211124/internat-1760503476.html
В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов
В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов - РИА Новости, 24.11.2021
В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов
До конца года в Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, - говорится на официальном аккаунте... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:26
2021-11-24T13:26
карачаево-черкесская республика
общество
черкесск
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ЧЕРКЕССК, 24 ноя - РИА Новости. До конца года в Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, - говорится на официальном аккаунте правительства КЧР в сети Инстаграм.Дом-интернат располагается в столице Карачаево-Черкесии – Черкесске. Новый корпус общей площадью более 5 тысяч квадратных метров рассчитан на пребывание 122 человек.Строительство дома-интерната в столице региона ведётся с 2020 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".
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общество, черкесск
13:26 24.11.2021
 

В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов

© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиВ КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов
В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 24 ноя - РИА Новости. До конца года в Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, - говорится на официальном аккаунте правительства КЧР в сети Инстаграм.
Дом-интернат располагается в столице Карачаево-Черкесии – Черкесске. Новый корпус общей площадью более 5 тысяч квадратных метров рассчитан на пребывание 122 человек.
"Он позволит снять дефицит мест для людей, нуждающихся в постоянном уходе, создаст условия для их реабилитации и досуга, улучшит качество оказываемых услуг", - говорится в сообщении.
Строительство дома-интерната в столице региона ведётся с 2020 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоЧеркесск
 
 
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