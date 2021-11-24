https://ria.ru/20211124/internat-1760503476.html

В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов

В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов - РИА Новости, 24.11.2021

В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов

До конца года в Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, - говорится на официальном аккаунте... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:26

2021-11-24T13:26

2021-11-24T13:26

карачаево-черкесская республика

общество

черкесск

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ЧЕРКЕССК, 24 ноя - РИА Новости. До конца года в Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, - говорится на официальном аккаунте правительства КЧР в сети Инстаграм.Дом-интернат располагается в столице Карачаево-Черкесии – Черкесске. Новый корпус общей площадью более 5 тысяч квадратных метров рассчитан на пребывание 122 человек.Строительство дома-интерната в столице региона ведётся с 2020 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

https://ria.ru/20211122/matkapital-1760167588.html

черкесск

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общество, черкесск