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В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов
В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов - РИА Новости, 24.11.2021
В КЧР завершается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов
До конца года в Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, - говорится на официальном аккаунте... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:26
2021-11-24T13:26
2021-11-24T13:26
карачаево-черкесская республика
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ЧЕРКЕССК, 24 ноя - РИА Новости. До конца года в Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, - говорится на официальном аккаунте правительства КЧР в сети Инстаграм.Дом-интернат располагается в столице Карачаево-Черкесии – Черкесске. Новый корпус общей площадью более 5 тысяч квадратных метров рассчитан на пребывание 122 человек.Строительство дома-интерната в столице региона ведётся с 2020 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".
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