Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/immunitet-1760530174.html
Голикова заявила о важности достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова заявила о важности достижения коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова заявила о важности достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Самая важная задача - достижение коллективного иммунитета к коронавирусу, сейчас он составляет 50,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:04
2021-11-24T15:19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
иммунитет
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg
СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Самая важная задача - достижение коллективного иммунитета к коронавирусу, сейчас он составляет 50,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Поэтому по-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_1e4eb4a2d7dcb9aae48468b254ac0e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, иммунитет, россия, коронавирус covid-19
15:04 24.11.2021 (обновлено: 15:19 24.11.2021)
 
Голикова заявила о важности достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Голикова назвала достижение коллективного иммунитета к COVID-19 самой важной задачей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Самая важная задача - достижение коллективного иммунитета к коронавирусу, сейчас он составляет 50,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Поэтому по-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 02:08Распространение коронавируса
Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимир ПутинТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоИммунитетРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
23:44Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже
23:31Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
23:20На Украине начали учения из-за миграционного кризиса
23:13СМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета
23:11СМИ сообщили о задержании более 40 человек на акциях протеста в Стамбуле
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в ПодмосковьеЛондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в КараджеПосольство России в США отреагировало на санкции против МФТИНа Украине начали учения из-за миграционного кризисаСМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджетаСМИ сообщили о задержании более 40 человек на акциях протеста в Стамбуле