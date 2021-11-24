https://ria.ru/20211124/immunitet-1760530174.html
Голикова заявила о важности достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова заявила о важности достижения коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова заявила о важности достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Самая важная задача - достижение коллективного иммунитета к коронавирусу, сейчас он составляет 50,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:04
2021-11-24T15:04
2021-11-24T15:19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
иммунитет
россия
коронавирус covid-19
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Самая важная задача - достижение коллективного иммунитета к коронавирусу, сейчас он составляет 50,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Поэтому по-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html
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коронавирус в россии, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, иммунитет, россия, коронавирус covid-19
15:04 24.11.2021 (обновлено: 15:19 24.11.2021)
Голикова заявила о важности достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова назвала достижение коллективного иммунитета к COVID-19 самой важной задачей