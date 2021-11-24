https://ria.ru/20211124/gosduma-1760540668.html

Госдума поддержала проект о ликвидации экологического ущерба предприятиями

Госдума поддержала проект о ликвидации экологического ущерба предприятиями - РИА Новости, 24.11.2021

Госдума поддержала проект о ликвидации экологического ущерба предприятиями

Государственная Дума поддержала на пленарном заседании в среду правительственный законопроект, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:39

2021-11-24T15:39

2021-11-24T15:39

госдума рф

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Государственная Дума поддержала на пленарном заседании в среду правительственный законопроект, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду.Согласно законопроекту, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до конца срока эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы."В соответствии с переходными положениями, предусмотренными законопроектом, в срок до 1 марта 2035 года под объектами регулирования понимаются опасные производственные объекты I и II классов опасности, включенные в государственный реестр опасных производственных объектов… "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", объекты размещения отходов I и II классов опасности, за исключением горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами", - следует из текста документа.Кроме этого, проект закона вводит положения об "окрашивании" экоплатежей для недопущения их нецелевого использования. В частности, речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и от платежей по искам о возмещении вреда. Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования будет устанавливаться кабмином.

https://ria.ru/20211124/sk-1760515931.html

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