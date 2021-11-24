https://ria.ru/20211124/germaniya-1760589693.html

В Германии назвали приоритетные направления внешней политики

В Германии назвали приоритетные направления внешней политики - РИА Новости, 24.11.2021

В Германии назвали приоритетные направления внешней политики

Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц на презентации программы будущего правительства социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов назвал Евросоюз, Францию... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:27

2021-11-24T18:27

2021-11-24T18:27

в мире

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европа

германия

франция

евросоюз

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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц на презентации программы будущего правительства социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов назвал Евросоюз, Францию и США основами внешней политики страны."Суверенная Европа - это ключ для нашей внешней политики. Как экономически наиболее сильная и наиболее населенная страна в сердце Европы, мы должны работать над этой задачей, способствовать и поддерживать суверенную Европу. Дружба с Францией, партнерство с США и защита мира и благосостояния в мире - это несущие опоры нашей внешней политики", - заявил Шольц в среду на презентации программы будущего правительства.

https://ria.ru/20211124/vizy-1760571818.html

сша

европа

германия

франция

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в мире, сша, европа, германия, франция, евросоюз, олаф шольц