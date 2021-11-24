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В Германии не упомянули "Северный поток — 2" в коалиционном соглашении
В Германии не упомянули "Северный поток — 2" в коалиционном соглашении - РИА Новости, 25.11.2021
В Германии не упомянули "Северный поток — 2" в коалиционном соглашении
Партии будущего кабмина ФРГ не упоминают "Северный поток 2" в коалиционном соглашении, но отмечают "незаменимость" газа в переходный период, свидетельствует... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-24T17:13
2021-11-25T03:02
в мире
германия
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Партии будущего кабмина ФРГ не упоминают "Северный поток 2" в коалиционном соглашении, но отмечают "незаменимость" газа в переходный период, свидетельствует обнародованный Business Insider документ."На переходный период природный газ является незаменимым", - говорится в документе.При этом партии намерены, как и предусматривает нынешнее законодательство, достичь климатического нейтралитета к 2045 году, отказаться к этому времени от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников и более нейтрального водородного топлива, которое предполагается использовать на модернизированных газовых электростанциях.
https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760448451.html
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в мире, германия, северный поток — 2, россия
17:13 24.11.2021 (обновлено: 03:02 25.11.2021)
 
В Германии не упомянули "Северный поток — 2" в коалиционном соглашении

Новое правительство Германии не упомянуло "Северный поток — 2" в коалиционном соглашении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Партии будущего кабмина ФРГ не упоминают "Северный поток 2" в коалиционном соглашении, но отмечают "незаменимость" газа в переходный период, свидетельствует обнародованный Business Insider документ.
"На переходный период природный газ является незаменимым", - говорится в документе.
При этом партии намерены, как и предусматривает нынешнее законодательство, достичь климатического нейтралитета к 2045 году, отказаться к этому времени от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников и более нейтрального водородного топлива, которое предполагается использовать на модернизированных газовых электростанциях.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 02:07
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