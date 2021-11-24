https://ria.ru/20211124/germaniya-1760475279.html
Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству
Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству - РИА Новости, 24.11.2021
Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству
Партии-участники переговоров о создании нового кабмина Германии собираются представить коалиционный договор в 15.00 (17.00 мск), презентация для прессы пройдет... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:14
2021-11-24T11:14
2021-11-24T11:18
германия
в мире
союз 90/зеленые
социал-демократическая партия германии
свободная демократическая партия германии
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БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Партии-участники переговоров о создании нового кабмина Германии собираются представить коалиционный договор в 15.00 (17.00 мск), презентация для прессы пройдет в формате пресс-конференции, сообщил в среду телеканал N24.Ранее о том, что коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ, над которым работают Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), может быть представлено 24 ноября, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники.
https://ria.ru/20211116/merkel-1759381525.html
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германия, в мире, союз 90/зеленые , социал-демократическая партия германии, свободная демократическая партия германии
11:14 24.11.2021 (обновлено: 11:18 24.11.2021)
Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству
Немецкие партии представят коалиционный договор по новому правительству в 17:00 мск