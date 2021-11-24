https://ria.ru/20211124/germaniya-1760475279.html

Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству

Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству - РИА Новости, 24.11.2021

Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству

Партии-участники переговоров о создании нового кабмина Германии собираются представить коалиционный договор в 15.00 (17.00 мск), презентация для прессы пройдет... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:14

2021-11-24T11:14

2021-11-24T11:18

германия

в мире

союз 90/зеленые

социал-демократическая партия германии

свободная демократическая партия германии

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БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Партии-участники переговоров о создании нового кабмина Германии собираются представить коалиционный договор в 15.00 (17.00 мск), презентация для прессы пройдет в формате пресс-конференции, сообщил в среду телеканал N24.Ранее о том, что коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ, над которым работают Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), может быть представлено 24 ноября, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20211116/merkel-1759381525.html

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