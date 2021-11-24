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Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству
Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству - РИА Новости, 24.11.2021
Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству
Партии-участники переговоров о создании нового кабмина Германии собираются представить коалиционный договор в 15.00 (17.00 мск), презентация для прессы пройдет... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:14
2021-11-24T11:18
германия
в мире
союз 90/зеленые
социал-демократическая партия германии
свободная демократическая партия германии
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БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Партии-участники переговоров о создании нового кабмина Германии собираются представить коалиционный договор в 15.00 (17.00 мск), презентация для прессы пройдет в формате пресс-конференции, сообщил в среду телеканал N24.Ранее о том, что коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ, над которым работают Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), может быть представлено 24 ноября, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники.
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германия, в мире, союз 90/зеленые , социал-демократическая партия германии, свободная демократическая партия германии
11:14 24.11.2021 (обновлено: 11:18 24.11.2021)
 
Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству

Немецкие партии представят коалиционный договор по новому правительству в 17:00 мск

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Партии-участники переговоров о создании нового кабмина Германии собираются представить коалиционный договор в 15.00 (17.00 мск), презентация для прессы пройдет в формате пресс-конференции, сообщил в среду телеканал N24.
Ранее о том, что коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ, над которым работают Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), может быть представлено 24 ноября, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники.
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ГерманияВ миреСоюз 90/ЗеленыеСоциал-демократическая партия ГерманииСвободная демократическая партия Германии
 
 
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