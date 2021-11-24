https://ria.ru/20211124/frantsiya-1760531559.html

Во Франции экс-адвоката Павленского обвинили в изнасиловании

Во Франции экс-адвоката Павленского обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 24.11.2021

Во Франции экс-адвоката Павленского обвинили в изнасиловании

Бывший адвокат российского художника-акциониста Петра Павленского Хуан Бранко обвиняется во Франции в изнасиловании 20-летней девушки, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:10

2021-11-24T15:10

2021-11-24T15:10

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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Бывший адвокат российского художника-акциониста Петра Павленского Хуан Бранко обвиняется во Франции в изнасиловании 20-летней девушки, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к делу."Вчера (во вторник 23 ноября - ред.) этому человеку было предъявлено обвинение в изнасиловании. Он взят под судебный надзор", - цитирует агентство источник.Двадцать девятого апреля 20-летняя девушка обратилась в полицейский участок 14-го округа Парижа, чтобы написать заявление после встречи с Бранко, последовавшей после их переписки в Instagram. После этого прокуратура Парижа начала расследование.Сам юрист отрицает, что склонял женщину к интимным отношениям.Хуан Бранко - французский юрист, писатель и политический деятель, получивший известность в 2019 году после публикации книги, критикующей президента Франции Эммануэля Макрона. Он также был активным сторонником движения "Желтые жилеты".Бранко ранее представлял интересы российского активиста Петра Павленского, которому были предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. По данным СМИ, Бранко был причастен к утечке видео с Гриво. Сам же юрист отрицал свою причастность.Сообщалось, что Павленский был арестован в феврале 2020 за нанесения ударов ножом двум мужчинам 31 декабря 2019 года на вечеринке, организованной Бранко и его девушкой в Париже. Было также начато расследование о причастности юриста к инциденту.

https://ria.ru/20200303/1567964271.html

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в мире, париж, франция, петр павленский, эммануэль макрон