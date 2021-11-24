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Омская область
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Международный форум "Отдых! Omsk — 2021" проходит в Омской области
Международный форум "Отдых! Omsk — 2021" проходит в Омской области - РИА Новости, 24.11.2021
Международный форум "Отдых! Omsk — 2021" проходит в Омской области
Международный туристско-транспортный форум "Отдых! Omsk – 2021" в третий раз проходит в Омской области, программа рассчитана на профессионалов отрасли и простых РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:08
2021-11-24T15:08
омская область
общество
омская область
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ОМСК, 24 ноя – РИА Новости. Международный туристско-транспортный форум "Отдых! Omsk – 2021" в третий раз проходит в Омской области, программа рассчитана на профессионалов отрасли и простых туристов, сообщает в среду правительство региона.III Международный туристско-транспортный форум "Отдых! Omsk" организован министерством культуры и Агентством развития и инвестиций Омской области. В программе – деловой блок для профессионалов и участников туристской отрасли, а также выставка, которую могут посетить все желающие. Форум стартовал с форсайт-сессии "Международная интеграция туристско-транспортной сферы"."Форум справедливо считается одной из ведущих площадок нашего региона такого формата для решения очень важных вопросов в сфере туризма. Это мероприятие дает возможность всем участниками обменяться мнениями, проектами, идеями. Развитие туристских маршрутов на территории Омской области не только обеспечивает омичам и гостям максимально широкий выбор направлений, но и позволит более масштабно и профессионально использовать богатейший и уникальный потенциал нашего региона", - сказала заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Дернова.Она отметила, что итогом форумной работы станут решения, которые позволят бизнес-сообществу и муниципальным районам выработать более профессиональный подход к реализации проектов в сфере туризма. Также на форуме рассмотрят совершенствование законодательства.Участники форсайт-сессии отметили, что в прошлом году интерес к путешествиям по Омской области со стороны омичей значительно возрос, и в этом году тенденция продолжилась. Летом и осенью появились новые предложения от омских туркомпаний, которые были востребованы жителями и гостями региона."В нашем регионе продолжится работа по формированию новых туристских маршрутов, по дальнейшему вовлечению потенциала муниципальных образований Омской области, улучшению инфраструктуры. На территории региона планируется создать туристские дестинации по различным направлениям туризма – культурно-познавательный, этнографический, активный, детский – позволяющие организовать круглогодичный отдых", - отметила в свою очередь замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина.
https://ria.ru/20211119/sootechestvenniki-1759781610.html
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общество, омская область, новости - туризм, туристы, туризм
15:08 24.11.2021
 
Международный форум "Отдых! Omsk — 2021" проходит в Омской области

Международный туристско-транспортный форум "Отдых! Omsk – 2021" проходит в Омской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 24 ноя – РИА Новости. Международный туристско-транспортный форум "Отдых! Omsk – 2021" в третий раз проходит в Омской области, программа рассчитана на профессионалов отрасли и простых туристов, сообщает в среду правительство региона.
III Международный туристско-транспортный форум "Отдых! Omsk" организован министерством культуры и Агентством развития и инвестиций Омской области. В программе – деловой блок для профессионалов и участников туристской отрасли, а также выставка, которую могут посетить все желающие. Форум стартовал с форсайт-сессии "Международная интеграция туристско-транспортной сферы".
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"Форум справедливо считается одной из ведущих площадок нашего региона такого формата для решения очень важных вопросов в сфере туризма. Это мероприятие дает возможность всем участниками обменяться мнениями, проектами, идеями. Развитие туристских маршрутов на территории Омской области не только обеспечивает омичам и гостям максимально широкий выбор направлений, но и позволит более масштабно и профессионально использовать богатейший и уникальный потенциал нашего региона", - сказала заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Дернова.
Она отметила, что итогом форумной работы станут решения, которые позволят бизнес-сообществу и муниципальным районам выработать более профессиональный подход к реализации проектов в сфере туризма. Также на форуме рассмотрят совершенствование законодательства.
Участники форсайт-сессии отметили, что в прошлом году интерес к путешествиям по Омской области со стороны омичей значительно возрос, и в этом году тенденция продолжилась. Летом и осенью появились новые предложения от омских туркомпаний, которые были востребованы жителями и гостями региона.
"В нашем регионе продолжится работа по формированию новых туристских маршрутов, по дальнейшему вовлечению потенциала муниципальных образований Омской области, улучшению инфраструктуры. На территории региона планируется создать туристские дестинации по различным направлениям туризма – культурно-познавательный, этнографический, активный, детский – позволяющие организовать круглогодичный отдых", - отметила в свою очередь замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина.
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