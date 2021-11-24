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Китайско-российский форум новых медиа прошел успешно

Китайско-российский форум новых медиа прошел успешно - РИА Новости, 24.11.2021

Китайско-российский форум новых медиа прошел успешно

Китайско-российский форум новых медиа-2021 прошел 22 ноября в Москве и Пекине в формате видеоконференции. Представители регулирующих органов, новых медиа,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:03

2021-11-24T15:03

2021-11-24T15:28

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МОСКВА, 24 ноя - Пресс-служба China Daily. Китайско-российский форум новых медиа-2021 прошел 22 ноября в Москве и Пекине в формате видеоконференции. Представители регулирующих органов, новых медиа, предприятий интернет-сферы Китая и России, а также специалисты и ученые в рамках главной темы форума "Содействие обмену опытом и взаимообучению в сфере новых медиа. Углубление практического сотрудничества" обсудили тенденции развития новых медиа, инновации, сотрудничество и ряд других тем.Заместитель директора администрации по надзору за киберпространством КНР Ню Ибин заявил, что Китайско-российский форум новых медиа проводится уже 5 лет. Форум активно претворяет в жизнь важные договоренности Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ В.В. Путина, став авторитетной платформой для диалога, контактов и сотрудничества новых медиа и предприятий интернет-сферы Китая и России. В текущем году отмечается 20-я годовщина подписания "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой". Он подчеркнул, что под стратегическим руководством лидеров двух стран новые медиа Китая и России должны руководствоваться развитием китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, следовать времени и тенденциям, быть "исполнителями" и "драйверами" концепции мультилатерализма, совместными усилиями обеспечивать международный порядок в киберпространстве, защищать беспристрастность и справедливость, стимулировать создание сообщества с единой судьбой в киберпространстве, энергично развивать общечеловеческие ценности, обеспечивать идеологическое руководство в реформировании системы глобального управления и международных отношений. Он представил 5 рекомендаций о развитии отношений между китайскими и российскими новых медиа: защита общих ценностей и ускорение реформы системы глобального управления; развитие сотрудничества в области распространения информации и формирование справедливого международного порядка мировой массовой информации; укрепление гуманитарных обменов и стимулирование культурного взаимообучения Китая и России; сохранение инновационного лидерства, укрепление основных конкурентных преимуществ; развитие роли платформы, помощь во внедрении результатов сотрудничества.Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова дала высокую оценку активным обменам между китайскими и российскими медиа. Стороны регулярно проводят форумы новых медиа, китайско-российские телевизионные недели и другие мероприятия. Даже в период эпидемии количество проектов двустороннего сотрудничества увеличивалось. Замминистра подчеркнула, что китайские и российские медиа должны укреплять согласованность, своевременно распространять объективные и достоверные сведения. Стороны не должны довольствоваться достигнутыми результатами сотрудничества. Необходимо укреплять обмены опытом, способствовать выходу сотрудничества между китайскими и российскими медиа на новый уровень.Директор редакции и главный редактор China Daily Чжоу Шучунь в своей речи отметил, что в настоящее время, оказавшись под влиянием пандемии коронавируса и огромных перемен, произошедших за последние 100 лет, мир вступил в период нестабильности и изменений. В новых условиях необходимо расширять пространство контактов китайских и российских новых медиа, повышать качество сотрудничества, касающееся не только развития китайско-российских отношений, но и требований эпохи, таких как обеспечение региональной стабильности, мира во всем мире и создания Сообщества единой судьбы человечества. Чжоу Шучунь внес 4 рекомендации: развитие высококачественного содержания сотрудничества, сохранение высокого уровня взаимного доверия в сотрудничестве, реализация инновационного сотрудничества, соответствующего высоким стандартам, а также стимулирование диверсификации и открытости сотрудничества.Посол РФ в КНР Андрей Денисов по видеосвязи поздравил присутствующих с проведением форума. Он заявил, что китайско-российский форум новых медиа занимает важное место в поддержании связей между СМИ двух стран и стал эффективной площадкой для установления двусторонних деловых контактов между участниками российского и китайского медиарынка.В ходе выступлений почетных гостей советник Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Чжан Вэйли отметил, что углубление сотрудничества между СМИ — важная составляющая стратегического сотрудничества и гуманитарных обменов Китая и России. Новые медиа имеют широкую зону покрытия, высокую эффективность распространения информации и высокий уровень интерактивности. В настоящее время новые медиа являются не только мощным резервом сферы СМИ, но и основной ее силой. В текущем году стороны достигли ряда важных результатов сотрудничества в таких сферах как взаимодействие новых медиа, контроль за интернетом и так далее. Китай высоко оценивает данные результаты. Стороны должны воспользоваться моментом для дальнейшего углубления сотрудничества. Для этого имеются широкие возможности.Начальник отдела международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василий Пушков заявил: "Наше агентство уделяет большое внимание развитию международного медиасотрудничества, и здесь нашим основным партнером всегда был и остаётся Китай". По мнению Пушкова, развитие интернационализации и диверсификации, осуществление обмена разнообразным новостным контентом, а также реализация совместных международных проектов являются надежной основой для создания единого информационного пространства.Руководитель отдела спецпроектов "Редакция "Российской газеты" Лика Гергедава отметила, что российская аудитория уделяет повышенное внимание новостям о Китае, важной составляющей которых являются такие отрасли как ИТ, инвестиции, электронная торговля и другие. Дружественные отношения между нашими странами позволяют создавать проекты, которые знакомят российскую аудиторию с китайской культурой, экономикой, технологическими решениями.Генеральный директор Международного радио Китая Фань Цзяньпин отметил, что в глобальной цепи распространения информации средства массовой информации и платформы информационной интеграции задают тренды распространения информации и ориентиры для формирования общественного мнения. Однако, восприятие других стран интернет-пользователями по-прежнему остается ограниченным, а иногда даже односторонним. В дальнейшем новые медиа Китая и России могут предпринять попытки по развитию сотрудничества в таких сферах как совместное использование контента, подбор тем и других.Главный исполнительный директор медиагруппы NetEase Ли Ли заявила, что на платформе NetEase китайско-российским дипломатическим отношениям уделяется повышенное внимание. Согласно рейтингу поисковых запросов в новостном приложении NetEase, на первых позициях находятся такие ключевые слова как "российский туризм", "российские деликатесы", "торгово-экономические связи с Россией". Китайские пользователи интернета имеют глубокие знания о России, что способствует контактам и торгово-экономическому сотрудничеству Китая и России.Директор по связям с общественностью SPBTV Денис Перепелицын в ходе выступления сообщил о том, что, согласно анализу данных, в последние годы наблюдается стремительное повышение интереса российской аудитории к китайским телевизионным программам. Большое количество россиян посмотрело китайский документальный фильм о борьбе с эпидемией. В России пользуются популярностью китайские развлекательные телепрограммы. Наряду с распространением китайских телепрограмм в России, SPB TV демонстрирует в Китае российские фильмы и телепрограммы, которые также набирают большое количество просмотров.В период проведения форума новые медиа Китая и России приняли "Консенсус российских и китайских новых медиа 2021". В "Консенсусе" российские и китайские новые медиа договорились акцентировать внимание на общих интересах двух стран, углублять культурные обмены между странами, укреплять общественную основу двусторонних межгосударственных отношений, а также содействовать развитию взаимного доверия России и Китая. Также стороны договорились расширять сферы сотрудничества, создавать новые методы работы, внедрять новое содержание репортажей, совершенствовать механизмы сотрудничества с целью дальнейшего повышения авторитета китайских и российских новых медиа. Российские и китайские новые медиа приветствуют развитие и внедрение информационных технологий нового поколения.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы