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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211124/finpodderzhka-1760511522.html
Москва оказала финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям
Москва оказала финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям - РИА Новости, 24.11.2021
Москва оказала финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям
Власти Москвы с января по октябрь текущего года оказали финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям на общую сумму свыше 800 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:55
2021-11-24T13:55
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Власти Москвы с января по октябрь текущего года оказали финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям на общую сумму свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).При этом 13 производств получат поддержку в формате субсидий, а еще четыре - в виде льготных займов.Вице-мэр добавил, что в будущем промышленникам города станет доступна новая мера поддержки. Они смогут компенсировать свои расходы на выплату процентов по кредитам на новое оборудование и права на результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для работы производства. Компенсация предоставляется сроком на три года, соответствует ключевой ставке ЦБ, но не превышает 100 миллионов рублей в год.За компенсацией предприятия смогут обратиться в "Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). До недавнего времени он специализировался исключительно на предоставлении льготных займов промышленным предприятиям.Льготные займы можно получить на срок до пяти лет и по ставке значительно ниже банковской. Для предприятия–заявителя она составляет 2-4% годовых. Сумма займа в зависимости от его целей может достигать 300 миллионов рублей. В 2021 году этой мерой поддержки воспользовались производители медицинских приборов, нетканых материалов и режущего инструмента, а также предприятие пищевой промышленности, уточняется в сообщении.Субсидии предоставляются московским предприятиям с 2012 года. За все время к ней обратились более 100 компаний, а общий объем средств, выделенных в рамках этой меры поддержки, превысил 3,4 миллиарда рублей. Эти средства московские производители могут направить на возмещение затрат по лизингу или уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования, а также расходов на техническое присоединение к инженерным сетям.
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экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
13:55 24.11.2021
 

Москва оказала финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Власти Москвы с января по октябрь текущего года оказали финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям на общую сумму свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
При этом 13 производств получат поддержку в формате субсидий, а еще четыре - в виде льготных займов.
"Мы предлагаем различные варианты поддержки промышленного сектора. Предприятиям присваиваются статусы, открывающие доступ к налоговым льготам, оказывается содействие в поиске площадок для локализации в Москве и освоении зарубежных рынков. Финансовую помощь можно получить в виде субсидий и займов. В этом году город уже одобрил поддержку 17 предприятиям, на эти цели в общей сложности было выделено более 800 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Вице-мэр добавил, что в будущем промышленникам города станет доступна новая мера поддержки. Они смогут компенсировать свои расходы на выплату процентов по кредитам на новое оборудование и права на результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для работы производства. Компенсация предоставляется сроком на три года, соответствует ключевой ставке ЦБ, но не превышает 100 миллионов рублей в год.
"За счет нового инструмента предприятие может снизить не только фактические, но и будущие затраты. Городу появление этого вида поддержки тоже выгодно: каждый рубль, предоставленный в рамках компенсации, привлечет 10 рублей инвестиций в экономику столицы", - пояснил Ефимов.
За компенсацией предприятия смогут обратиться в "Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). До недавнего времени он специализировался исключительно на предоставлении льготных займов промышленным предприятиям.
"Помимо новых мер поддержки, мы также продолжим развивать уже существующие инструменты, которые востребованы у промышленников. Среди них, например, льготные займы – только с начала этого года город одобрил столичным предприятиям заявки на общую сумму 650 миллионов рублей", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Льготные займы можно получить на срок до пяти лет и по ставке значительно ниже банковской. Для предприятия–заявителя она составляет 2-4% годовых. Сумма займа в зависимости от его целей может достигать 300 миллионов рублей. В 2021 году этой мерой поддержки воспользовались производители медицинских приборов, нетканых материалов и режущего инструмента, а также предприятие пищевой промышленности, уточняется в сообщении.
Субсидии предоставляются московским предприятиям с 2012 года. За все время к ней обратились более 100 компаний, а общий объем средств, выделенных в рамках этой меры поддержки, превысил 3,4 миллиарда рублей. Эти средства московские производители могут направить на возмещение затрат по лизингу или уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования, а также расходов на техническое присоединение к инженерным сетям.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
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