https://ria.ru/20211124/finpodderzhka-1760511522.html

Москва оказала финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям

Москва оказала финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям - РИА Новости, 24.11.2021

Москва оказала финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям

Власти Москвы с января по октябрь текущего года оказали финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям на общую сумму свыше 800 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:55

2021-11-24T13:55

2021-11-24T13:55

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Власти Москвы с января по октябрь текущего года оказали финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям на общую сумму свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).При этом 13 производств получат поддержку в формате субсидий, а еще четыре - в виде льготных займов.Вице-мэр добавил, что в будущем промышленникам города станет доступна новая мера поддержки. Они смогут компенсировать свои расходы на выплату процентов по кредитам на новое оборудование и права на результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для работы производства. Компенсация предоставляется сроком на три года, соответствует ключевой ставке ЦБ, но не превышает 100 миллионов рублей в год.За компенсацией предприятия смогут обратиться в "Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). До недавнего времени он специализировался исключительно на предоставлении льготных займов промышленным предприятиям.Льготные займы можно получить на срок до пяти лет и по ставке значительно ниже банковской. Для предприятия–заявителя она составляет 2-4% годовых. Сумма займа в зависимости от его целей может достигать 300 миллионов рублей. В 2021 году этой мерой поддержки воспользовались производители медицинских приборов, нетканых материалов и режущего инструмента, а также предприятие пищевой промышленности, уточняется в сообщении.Субсидии предоставляются московским предприятиям с 2012 года. За все время к ней обратились более 100 компаний, а общий объем средств, выделенных в рамках этой меры поддержки, превысил 3,4 миллиарда рублей. Эти средства московские производители могут направить на возмещение затрат по лизингу или уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования, а также расходов на техническое присоединение к инженерным сетям.

https://ria.ru/20211115/nagrady-1759096711.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)