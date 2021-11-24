https://ria.ru/20211124/ekvayring-1760510807.html
Клиенты ВТБ получили возможность управлять торговым эквайрингом онлайн
Клиенты ВТБ получили возможность управлять торговым эквайрингом онлайн - РИА Новости, 24.11.2021
Клиенты ВТБ получили возможность управлять торговым эквайрингом онлайн
ВТБ запустил подключение торгового эквайринга в интернет- и мобильном банках для бизнеса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:52
2021-11-24T13:52
2021-11-24T13:52
новости компаний - экономика
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153272/05/1532720540_0:50:3465:1999_1920x0_80_0_0_d5025b885bb963c6f9962a6db4aee8d1.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВТБ запустил подключение торгового эквайринга в интернет- и мобильном банках для бизнеса, сообщает пресс-служба банка."Клиенты среднего и малого бизнеса – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут полностью дистанционно оформить сервис, отслеживать все операции по эквайрингу в режиме онлайн, а также пользоваться аналитикой для оценки эффективности работы торговых точек", - говорится в пресс-релизе.Для подключения эквайринга клиенту достаточно заполнить заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite, указав информацию о компании и торговой точке (адрес, модель оборудования, количество терминалов и т.д.). Система автоматически предложит оптимальный тариф на обслуживание, учитывая сферу бизнеса, планируемые обороты и другие данные.
https://ria.ru/20211118/prilozhenie-1759627316.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153272/05/1532720540_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_8b940dd469b5e6c53029bde64f2dcf9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВТБ
запустил подключение торгового эквайринга в интернет- и мобильном банках для бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
"Клиенты среднего и малого бизнеса – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут полностью дистанционно оформить сервис, отслеживать все операции по эквайрингу в режиме онлайн, а также пользоваться аналитикой для оценки эффективности работы торговых точек", - говорится в пресс-релизе.
Для подключения эквайринга клиенту достаточно заполнить заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite, указав информацию о компании и торговой точке (адрес, модель оборудования, количество терминалов и т.д.). Система автоматически предложит оптимальный тариф на обслуживание, учитывая сферу бизнеса, планируемые обороты и другие данные.
"ВТБ в рамках стратегической задачи по цифровизации всех продуктов и услуг для бизнеса регулярно расширяет функционал нового интернет- и мобильного банков. Результатом этой работы становится существенная экономия времени и трудозатрат наших клиентов. Теперь торгово-сервисные предприятия могут без посещения офиса в несколько кликов оформить эквайринг и оперативно начать принимать платежи в своих точках продаж, при этом получая важную для развития и управления бизнесом информацию и статистику", − сказала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.