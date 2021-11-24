https://ria.ru/20211124/ekvayring-1760510807.html

Клиенты ВТБ получили возможность управлять торговым эквайрингом онлайн

Клиенты ВТБ получили возможность управлять торговым эквайрингом онлайн - РИА Новости, 24.11.2021

Клиенты ВТБ получили возможность управлять торговым эквайрингом онлайн

ВТБ запустил подключение торгового эквайринга в интернет- и мобильном банках для бизнеса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:52

2021-11-24T13:52

2021-11-24T13:52

новости компаний - экономика

втб

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВТБ запустил подключение торгового эквайринга в интернет- и мобильном банках для бизнеса, сообщает пресс-служба банка."Клиенты среднего и малого бизнеса – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут полностью дистанционно оформить сервис, отслеживать все операции по эквайрингу в режиме онлайн, а также пользоваться аналитикой для оценки эффективности работы торговых точек", - говорится в пресс-релизе.Для подключения эквайринга клиенту достаточно заполнить заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite, указав информацию о компании и торговой точке (адрес, модель оборудования, количество терминалов и т.д.). Система автоматически предложит оптимальный тариф на обслуживание, учитывая сферу бизнеса, планируемые обороты и другие данные.

https://ria.ru/20211118/prilozhenie-1759627316.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, втб