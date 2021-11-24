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В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине - РИА Новости, 24.11.2021
В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
Киев при поддержке Запада может усугубить ситуацию на линии соприкосновения, считает представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T00:20
2021-11-24T00:20
в мире
киев
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
алексей никоноров
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Киев при поддержке Запада может усугубить ситуацию на линии соприкосновения, считает представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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киев
донецкая народная республика
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в мире, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, алексей никоноров
00:20 24.11.2021
 
В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине

Представитель ДНР Никоноров: Киев может усугубить ситуацию в Донбассе при поддержке Запада

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Киев при поддержке Запада может усугубить ситуацию на линии соприкосновения, считает представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.

"Если поддержка Запада продолжится, Киев может и дальше усугублять ситуацию без каких-либо гарантий, что он удержится от соблазна полномасштабных боевых действий", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреКиевООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРАлексей Никоноров
 
 
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