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Детский сад на 250 мест построят в Королеве
Детский сад на 250 мест построят в Королеве - РИА Новости, 24.11.2021
Детский сад на 250 мест построят в Королеве
Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест построят в городском округе Королев Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:36
2021-11-24T19:36
2021-11-24T19:36
новости подмосковья
королев
московская область (подмосковье)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест построят в городском округе Королев Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя."Завершено проектирование детского сада для 250 малышей в Королеве. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владимира Локтева.Он добавил, что строительство детского сада начнется в начале 2022 года. Новое дошкольное учреждение появится на улице Академика Легостаева. По проекту предусмотрено строительство 3-хэтажного здания общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.
https://ria.ru/20211109/stroyka-1758178047.html
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королев, московская область (подмосковье), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)