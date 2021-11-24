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В Воронежской области сообщили о снижении заболеваемости COVID-19
В Воронежской области сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
В Воронежской области сообщили о снижении заболеваемости COVID-19
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о почти двукратном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:26
2021-11-24T17:26
общество
воронеж
воронежская область
здоровье - общество
александр гусев (государственный служащий)
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о почти двукратном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивалась как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября несколько раз превышало отметку 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приближалась к отметке в 900 пациентов, число умерших достигало 85 человек. В области в связи с тяжелой ситуацией были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября, и уже 11 ноября власти заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с коронавирусной инфекцией."Идет снижение как общего количества заболевших, так и тех, кто находится на больничных койках в медучреждениях. Это, безусловно, позитивный факт. Но мы остаемся пока на достаточно высоких уровнях по количеству заболевших. Больше 3,5 тысячи человек на койках находятся и, соответственно, чуть выше 20 тысяч - общее количество болеющих. Хотя снижение практически двукратное произошло", - сказал Гусев в среду на заседании в правительстве региона.С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 172 743 случая COVID-19, выздоровели 122 881 пациент, умерли 8514.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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общество, воронеж, воронежская область, здоровье - общество, александр гусев (государственный служащий), коронавирус covid-19
17:26 24.11.2021
 
В Воронежской области сообщили о снижении заболеваемости COVID-19

Глава Воронежской области заявил о существенном снижении заболеваемости COVID-19 в регионе

© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Правительство Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о почти двукратном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивалась как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября несколько раз превышало отметку 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приближалась к отметке в 900 пациентов, число умерших достигало 85 человек. В области в связи с тяжелой ситуацией были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября, и уже 11 ноября власти заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с коронавирусной инфекцией.
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"Идет снижение как общего количества заболевших, так и тех, кто находится на больничных койках в медучреждениях. Это, безусловно, позитивный факт. Но мы остаемся пока на достаточно высоких уровнях по количеству заболевших. Больше 3,5 тысячи человек на койках находятся и, соответственно, чуть выше 20 тысяч - общее количество болеющих. Хотя снижение практически двукратное произошло", - сказал Гусев в среду на заседании в правительстве региона.
С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 172 743 случая COVID-19, выздоровели 122 881 пациент, умерли 8514.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
 
ОбществоВоронежВоронежская областьЗдоровье - ОбществоАлександр Гусев (государственный служащий)Коронавирус COVID-19
 
 
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