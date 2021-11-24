https://ria.ru/20211124/byudzhetniki-1760557927.html

Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплат бюджетников

Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплат бюджетников - РИА Новости, 24.11.2021

Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплат бюджетников

Все работники бюджетной сферы должны до конца текущего года получить зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года, заявил... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:39

2021-11-24T16:39

2021-11-24T16:55

общество

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Все работники бюджетной сферы должны до конца текущего года получить зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством."Все эти согласования, о которых только что говорили, нужно провести в кратчайшие сроки, необходимые для этого решения важно принять максимально оперативно. Чтобы работники бюджетной сферы до конца текущего года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что без выделения дополнительных ресурсов зарплата бюджетников может отстать от запланированных показателей, этого допустить нельзя."Это все очень хорошо, за исключением роста инфляции, но это означает, что без выделения дополнительных ресурсов возможна ситуация, когда уровень заработных плат бюджетников может отстать от требования майских указов 2012 года. А этого допускать ни в коем случае нельзя", - сказал он на совещании с членами правительства."Прошу правительство предусмотреть дополнительные средства и оказать поддержку субъектам Федерации в достижении требуемого уровня заработной платы в бюджетной сфере", - добавил глава государства.Путин отметил, что врачи, медработники, учителя, воспитатели трудятся в тяжелых, экстраординарных условиях в связи с пандемией. "Они работают действительно на совесть, с полной отдачей сил. И все требования по оплате их труда обязательно нужно соблюдать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211001/zarplaty-1752602086.html

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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия