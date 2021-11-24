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Госдума разрешила бортпроводникам применять спецсредства против хулиганов
Госдума разрешила бортпроводникам применять спецсредства против хулиганов - РИА Новости, 24.11.2021
Госдума разрешила бортпроводникам применять спецсредства против хулиганов
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий экипажам самолетов применять к авиадебоширам средства сдерживания. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:59
2021-11-24T17:29
общество
госдума рф
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий экипажам самолетов применять к авиадебоширам средства сдерживания.Поправки вносятся в Воздушный кодекс. В соответствии с ними командир воздушного судна получает право отдавать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения" к тем, кто создает угрозу безопасности полета или жизни и здоровью других лиц.Порядок действий в таких случаях и правила применения специальных средств сдерживания будет утверждать правительство.Автором законопроекта выступил член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР). По его словам, принятие закона позволит членам экипажа самолетов и сотрудникам службы безопасности авиакомпаний эффективно реагировать на агрессивное поведение пассажиров на борту.Спикер Госдумы Вячеслав Володин, со своей стороны, отмечал, что нередко агрессивное поведение некоторых пассажиров создает угрозу для окружающих, для самого самолета и может стать причиной авиакатастрофы. "Если уговоры не действуют, то у бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания", — сказал он.Закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.
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общество, госдума рф, россия
14:59 24.11.2021 (обновлено: 17:29 24.11.2021)
 
Госдума разрешила бортпроводникам применять спецсредства против хулиганов

Госдума приняла закон о применении спецсредств проводниками самолетов против хулиганов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий экипажам самолетов применять к авиадебоширам средства сдерживания.
Поправки вносятся в Воздушный кодекс. В соответствии с ними командир воздушного судна получает право отдавать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения" к тем, кто создает угрозу безопасности полета или жизни и здоровью других лиц.
Порядок действий в таких случаях и правила применения специальных средств сдерживания будет утверждать правительство.
Автором законопроекта выступил член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР). По его словам, принятие закона позволит членам экипажа самолетов и сотрудникам службы безопасности авиакомпаний эффективно реагировать на агрессивное поведение пассажиров на борту.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, со своей стороны, отмечал, что нередко агрессивное поведение некоторых пассажиров создает угрозу для окружающих, для самого самолета и может стать причиной авиакатастрофы.
"Если уговоры не действуют, то у бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания", — сказал он.
Закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.
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