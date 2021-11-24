СНБО Украины заявил о "российском следе" на акции антипрививочников в Киеве
СНБО Украины: акция противников вакцинации от коронавируса в Киеве имеет "российский след"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции covid-19 у здания Верховной рады Украины в Киеве
В среду несколько тысяч человек провели у здания Верховной Рады митинг против обязательной вакцинации от коронавируса. Затем они прошли маршем по центральным улицам Киева с требованием освободить их лидера Остапа Стахива, которого подозревают в действиях, направленных на насильственный захват государственной власти и изменение конституционного строя. Позднее они провели митинг у стен Службы безопасности Украины. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что участники митинга держали плакаты с QR-кодами со ссылкой на сайт "Единой России".
"Центром противодействия дезинформации при СНБО, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины… Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинаторских мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на вебсайт российской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
СНБО добавил, что в соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.
В октябре Минздрав Украины утвердил перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования отстраняют от работы. Позднее Минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, в него попали сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг. Ранее в разных городах Украины, в том числе Киеве прошли протесты противников вакцинации.
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