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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594643.html
СНБО Украины заявил о "российском следе" на акции антипрививочников в Киеве
СНБО Украины заявил о "российском следе" на акции антипрививочников в Киеве - РИА Новости, 24.11.2021
СНБО Украины заявил о "российском следе" на акции антипрививочников в Киеве
Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что акция противников вакцинации от коронавируса в Киеве имеет "российский след". РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:54
2021-11-24T18:54
в мире
распространение коронавируса
вакцинация
украина
киев
единая россия
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что акция противников вакцинации от коронавируса в Киеве имеет "российский след".В среду несколько тысяч человек провели у здания Верховной Рады митинг против обязательной вакцинации от коронавируса. Затем они прошли маршем по центральным улицам Киева с требованием освободить их лидера Остапа Стахива, которого подозревают в действиях, направленных на насильственный захват государственной власти и изменение конституционного строя. Позднее они провели митинг у стен Службы безопасности Украины. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что участники митинга держали плакаты с QR-кодами со ссылкой на сайт "Единой России"."Центром противодействия дезинформации при СНБО, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины… Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинаторских мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на вебсайт российской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.СНБО добавил, что в соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.В октябре Минздрав Украины утвердил перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования отстраняют от работы. Позднее Минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, в него попали сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг. Ранее в разных городах Украины, в том числе Киеве прошли протесты противников вакцинации.
https://ria.ru/20211124/ukraina-1760544072.html
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html
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в мире, вакцинация, украина, киев, единая россия, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, европейская солидарность, россия, коронавирус covid-19, qr-код
18:54 24.11.2021
 
СНБО Украины заявил о "российском следе" на акции антипрививочников в Киеве

СНБО Украины: акция противников вакцинации от коронавируса в Киеве имеет "российский след"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции covid-19 у здания Верховной рады Украины в Киеве
Участники акции против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции covid-19 у здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что акция противников вакцинации от коронавируса в Киеве имеет "российский след".
В среду несколько тысяч человек провели у здания Верховной Рады митинг против обязательной вакцинации от коронавируса. Затем они прошли маршем по центральным улицам Киева с требованием освободить их лидера Остапа Стахива, которого подозревают в действиях, направленных на насильственный захват государственной власти и изменение конституционного строя. Позднее они провели митинг у стен Службы безопасности Украины. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что участники митинга держали плакаты с QR-кодами со ссылкой на сайт "Единой России".
Лидер организации Правый сектор Дмитрий Ярош выступает на Народном вече в Киеве. 21 июля 2015 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 15:53
На Украине обвинили антипрививочников к подготовке вторжения России
"Центром противодействия дезинформации при СНБО, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины… Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинаторских мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на вебсайт российской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
СНБО добавил, что в соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.
В октябре Минздрав Украины утвердил перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования отстраняют от работы. Позднее Минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, в него попали сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг. Ранее в разных городах Украины, в том числе Киеве прошли протесты противников вакцинации.
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияУкраинаКиевЕдиная РоссияВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЕвропейская солидарностьРоссияКоронавирус COVID-19QR-код
 
 
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