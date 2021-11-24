16:32 24.11.2021 (обновлено: 16:36 24.11.2021)
Кинчев ответил на приглашение врачей в красную зону
Музыкант Кинчев, которого врачи пригласили в красную зону, заявил, что не изменит позицию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛидер группы "Алиса" Константин Кинчев выступает на музыкальном фестивале "Нашествие 2017" в поселке Большое Завидово в Тверской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, которого как противника вакцинации от коронавируса медики пригласили в "красную зону" для тяжелых больных, сообщил, что из-за ковида провел в реанимации больше месяца и не изменит позицию.
Известные российские врачи написали открытое письмо антиваксерам, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано в том числе и Кинчеву, который отказывается проводить концерты "Алисы" по QR-кодам и ПЦР-тестам.
"Уважаемые доктора! Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации "красной зоны" и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам", - написал Кинчев в своем Instagram.
При этом, по его словам, своего негативного отношения к обязательной вакцинации и QR-кодам он менять не будет.
Ранее опубликованное письмо противникам вакцинации от коронавируса подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Как заявлял в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в "красную зону" для больных коронавирусом и оценивают ее "очень положительно". При этом он отметил, что в плане таких настроений Россия не отличается от других стран мира.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.