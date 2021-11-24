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https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760556093.html
Кинчев ответил на приглашение врачей в красную зону
Кинчев ответил на приглашение врачей в красную зону - РИА Новости, 24.11.2021
Кинчев ответил на приглашение врачей в красную зону
Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, которого как противника вакцинации от коронавируса медики пригласили в "красную зону" для тяжелых больных, сообщил, что... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:32
2021-11-24T16:36
общество
санкт-петербург
михаил мишустин
здоровье - общество
константин кинчев (панфилов)
коммунарка (москва)
россия
марьяна лысенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, которого как противника вакцинации от коронавируса медики пригласили в "красную зону" для тяжелых больных, сообщил, что из-за ковида провел в реанимации больше месяца и не изменит позицию.Известные российские врачи написали открытое письмо антиваксерам, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано в том числе и Кинчеву, который отказывается проводить концерты "Алисы" по QR-кодам и ПЦР-тестам."Уважаемые доктора! Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации "красной зоны" и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам", - написал Кинчев в своем Instagram.При этом, по его словам, своего негативного отношения к обязательной вакцинации и QR-кодам он менять не будет.Ранее опубликованное письмо противникам вакцинации от коронавируса подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Как заявлял в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в "красную зону" для больных коронавирусом и оценивают ее "очень положительно". При этом он отметил, что в плане таких настроений Россия не отличается от других стран мира.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.
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общество, санкт-петербург, михаил мишустин, здоровье - общество, константин кинчев (панфилов), коммунарка (москва), россия, марьяна лысенко
16:32 24.11.2021 (обновлено: 16:36 24.11.2021)
 
Кинчев ответил на приглашение врачей в красную зону

Музыкант Кинчев, которого врачи пригласили в красную зону, заявил, что не изменит позицию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛидер группы "Алиса" Константин Кинчев выступает на музыкальном фестивале "Нашествие 2017" в поселке Большое Завидово в Тверской области
Лидер группы Алиса Константин Кинчев выступает на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, которого как противника вакцинации от коронавируса медики пригласили в "красную зону" для тяжелых больных, сообщил, что из-за ковида провел в реанимации больше месяца и не изменит позицию.
Известные российские врачи написали открытое письмо антиваксерам, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано в том числе и Кинчеву, который отказывается проводить концерты "Алисы" по QR-кодам и ПЦР-тестам.
"Уважаемые доктора! Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации "красной зоны" и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам", - написал Кинчев в своем Instagram.
При этом, по его словам, своего негативного отношения к обязательной вакцинации и QR-кодам он менять не будет.
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Ранее опубликованное письмо противникам вакцинации от коронавируса подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Как заявлял в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в "красную зону" для больных коронавирусом и оценивают ее "очень положительно". При этом он отметил, что в плане таких настроений Россия не отличается от других стран мира.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.
 
ОбществоСанкт-ПетербургМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоКонстантин Кинчев (Панфилов)Коммунарка (Москва)РоссияМарьяна Лысенко
 
 
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