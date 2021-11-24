Антипрививочники есть во всех странах мира, заявил Песков
Песков не увидел связи числа антипрививочников с российской национальной спецификой
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прослойка антипрививочников есть во всех странах мира, где-то их больше, где-то меньше, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Песков говорил о том, что все государства мира сталкиваются с одной и той же проблемой - недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации населения.
"Эта прослойка людей - она в одних странах больше, в других меньше, но тенденция одна и та же, эта прослойка людей есть во всех странах. В данном случае, я с вами не соглашусь, вы посмотрите, что происходит в Германии, во Франции, в Австрии, в Нидерландах. Все очень похоже, тенденции одни и те же", - сказал Песков на просьбу прокомментировать число антиваксеров в России и Европе, и связано ли это с национальной спецификой РФ.
Как свидетельствуют последние данные института Роберта Коха, Германия обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19, за минувшие 24 часа в стране выявили 66 884 новых случая заражения. В начале ноябре и.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан говорил, что пандемия в Германии не закончена, страна переживает четвертую волну, которая в наибольшей степени затрагивает непривитых жителей страны.
Во Франции в последние сутки было выявлено более тысяч новых заболеваний коронавирусом. Что касается Австрии и Нидерландов, в понедельник стало известно, что оба государства вошли в пятерку стран по числу новых больных за последние 7 дней в пересчете на 100 тысяч человек населения. Этот показатель составил в Австрии 1072 человека, в Нидерландах - 859 человек.
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По данным из открытых источников, уровень вакцинации в Германии составляет около 70%, в Австрии - около 65%, во Франции - более 69%.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране - чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.