https://ria.ru/20211123/zdravookhranenie-1760395008.html

Собянин рассказал о развитии московского здравоохранения в пандемию

Собянин рассказал о развитии московского здравоохранения в пандемию - РИА Новости, 23.11.2021

Собянин рассказал о развитии московского здравоохранения в пандемию

Развитие здравоохранения Москвы не останавливалось, несмотря на пандемию, чтобы амбулаторная помощь была на мировом уровне, заявил в интервью РИА Новости мэр... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:42

2021-11-23T17:42

2021-11-23T19:11

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Развитие здравоохранения Москвы не останавливалось, несмотря на пандемию, чтобы амбулаторная помощь была на мировом уровне, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Несмотря на те сложности, о которых мы говорим, мы ни на день не останавливали развитие здравоохранения, считаем это принципиальным", - сказал Собянин. По его словам, даже реконструкцию столичных поликлиник во время пандемии не останавливали."По моим ощущениям, у нас нет такого, знаете, вольготного режима работы. Мы должны сегодня сделать максимально, чтобы завтра здравоохранение Москвы, амбулаторная помощь была на мировом уровне. Поэтому мы занимаемся реконструкцией поликлиник, реконструкцией корпусов больниц, строительством новых корпусов, созданием мощной онкологической службы, службы сосудистой медицины, другие направления, цифровизацией медицины. Причем она одновременно с колес вступает и в борьбу с ковидом, и помогает бороться с другими болезнями. Потому что на фоне ковида, конечно, огромное количество и осложнений, и проблем у тех людей, которые своевременно не обратились в больницы за плановой помощью или диспансеризацией, все находится в таком достаточно серьезном напряжении", - добавил Собянин.Мэр уточнил, что считает, что то, что можно сделать в области здравоохранения, "должно делаться сегодня и сейчас, не дожидаясь каких-то лучших времен".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

https://ria.ru/20210618/pomosch-1737572138.html

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743913054.html

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