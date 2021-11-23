https://ria.ru/20211123/zdravookhranenie-1760393264.html

После пандемии здравоохранение Москвы будет гораздо сильнее, заявил Собянин

После пандемии здравоохранение Москвы будет гораздо сильнее, заявил Собянин - РИА Новости, 23.11.2021

После пандемии здравоохранение Москвы будет гораздо сильнее, заявил Собянин

Выйдя из пандемии, здравоохранение Москвы будет значительно сильнее, заявил в интервью РИА Новости мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:34

2021-11-23T17:34

2021-11-23T19:12

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выйдя из пандемии, здравоохранение Москвы будет значительно сильнее, заявил в интервью РИА Новости мэр Сергей Собянин."Выйдя из пандемии, здравоохранение Москвы будет, сто процентов, значительно сильнее", - сказал Собянин.В пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова сообщила, что ряд COVID-корпусов больниц Москвы могут вернуть в обычный режим работы на следующей неделе при сохранении тенденции по эпидситуации, уже удалось высвободить от ковида 1,4 тысячи коек.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

https://ria.ru/20211122/panedmiya-1760245686.html

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2021

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