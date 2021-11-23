https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html

В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников

В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников - РИА Новости, 23.11.2021

В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников

Почти 11% составит рост зарплаты бюджетников Алтайского края в 2022 году, на эти цели заложили около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:12

2021-11-23T13:12

2021-11-23T13:12

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БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Почти 11% составит рост зарплаты бюджетников Алтайского края в 2022 году, на эти цели заложили около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона."В рамках последовательного решения задачи увеличения доходов граждан Алтайского края по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко ко 2-му чтению закона Алтайского края "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" увеличены расходы на оплату труда неуказным категориям работников бюджетной сферы на 986 миллионов рублей. Индексация будет предусмотрена дважды в течение 2022 года и составит 6,4% с 1 января 2022 года и 4% с 1 октября 2022 года. Общий темп роста заработной платы работников - 10,9%", - говорится в сообщении.Предлагаемое повышение оплаты труда позволит сохранить сложившуюся дифференциацию в оплате труда разных категорий работников и учитывает новый размер МРОТ, уточняет пресс-служба."Проектом закона о краевом бюджете на 2022-2024 годы уже предусмотрена индексация заработной платы для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента Российской Федерации, на 15,9% с 1 января 2022 года", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211122/voprosy-1760155860.html

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общество, алтайский край, виктор томенко, россия