https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html
В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников
В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников - РИА Новости, 23.11.2021
В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников
Почти 11% составит рост зарплаты бюджетников Алтайского края в 2022 году, на эти цели заложили около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:12
2021-11-23T13:12
2021-11-23T13:12
алтайский край
общество
алтайский край
виктор томенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Почти 11% составит рост зарплаты бюджетников Алтайского края в 2022 году, на эти цели заложили около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона."В рамках последовательного решения задачи увеличения доходов граждан Алтайского края по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко ко 2-му чтению закона Алтайского края "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" увеличены расходы на оплату труда неуказным категориям работников бюджетной сферы на 986 миллионов рублей. Индексация будет предусмотрена дважды в течение 2022 года и составит 6,4% с 1 января 2022 года и 4% с 1 октября 2022 года. Общий темп роста заработной платы работников - 10,9%", - говорится в сообщении.Предлагаемое повышение оплаты труда позволит сохранить сложившуюся дифференциацию в оплате труда разных категорий работников и учитывает новый размер МРОТ, уточняет пресс-служба."Проектом закона о краевом бюджете на 2022-2024 годы уже предусмотрена индексация заработной платы для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента Российской Федерации, на 15,9% с 1 января 2022 года", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211122/voprosy-1760155860.html
https://ria.ru/20211120/onkologiya-1759932533.html
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алтайский край, виктор томенко, россия
В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников
В Алтайском крае зарплата бюджетников вырастет на 10,9% в 2022 году