Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html
В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников
В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников - РИА Новости, 23.11.2021
В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников
Почти 11% составит рост зарплаты бюджетников Алтайского края в 2022 году, на эти цели заложили около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:12
2021-11-23T13:12
алтайский край
общество
алтайский край
виктор томенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Почти 11% составит рост зарплаты бюджетников Алтайского края в 2022 году, на эти цели заложили около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона."В рамках последовательного решения задачи увеличения доходов граждан Алтайского края по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко ко 2-му чтению закона Алтайского края "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" увеличены расходы на оплату труда неуказным категориям работников бюджетной сферы на 986 миллионов рублей. Индексация будет предусмотрена дважды в течение 2022 года и составит 6,4% с 1 января 2022 года и 4% с 1 октября 2022 года. Общий темп роста заработной платы работников - 10,9%", - говорится в сообщении.Предлагаемое повышение оплаты труда позволит сохранить сложившуюся дифференциацию в оплате труда разных категорий работников и учитывает новый размер МРОТ, уточняет пресс-служба."Проектом закона о краевом бюджете на 2022-2024 годы уже предусмотрена индексация заработной платы для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента Российской Федерации, на 15,9% с 1 января 2022 года", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211122/voprosy-1760155860.html
https://ria.ru/20211120/onkologiya-1759932533.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, алтайский край, виктор томенко, россия
13:12 23.11.2021
 
В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников

В Алтайском крае зарплата бюджетников вырастет на 10,9% в 2022 году

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Depositphotos / Fascinadora
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Почти 11% составит рост зарплаты бюджетников Алтайского края в 2022 году, на эти цели заложили около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В рамках последовательного решения задачи увеличения доходов граждан Алтайского края по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко ко 2-му чтению закона Алтайского края "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" увеличены расходы на оплату труда неуказным категориям работников бюджетной сферы на 986 миллионов рублей. Индексация будет предусмотрена дважды в течение 2022 года и составит 6,4% с 1 января 2022 года и 4% с 1 октября 2022 года. Общий темп роста заработной платы работников - 10,9%", - говорится в сообщении.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 13:08Алтайский край
Почти три тысячи вопросов пришло на прямую линию с главой Алтайского края
Предлагаемое повышение оплаты труда позволит сохранить сложившуюся дифференциацию в оплате труда разных категорий работников и учитывает новый размер МРОТ, уточняет пресс-служба.
"Проектом закона о краевом бюджете на 2022-2024 годы уже предусмотрена индексация заработной платы для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента Российской Федерации, на 15,9% с 1 января 2022 года", - отмечается в сообщении.
Микрофон - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 09:35Алтайский край
В алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов создали радио
 
Алтайский крайОбществоАлтайский крайВиктор ТоменкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
Лента новостейМолния
Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в РоссииРоссиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть