В Японии назвали патрулирование России и Китая демонстрацией против Токио
В Японии сочли совместное патрулирование Китая и России в АТР демонстрацией против Токио
© AP Photo / Eugene HoshikoНобуо Киси, назначенный на должность министра обороны в правительстве Ёсихидэ Суга, прибывает в резиденцию премьер-министра в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ТОКИО, 23 ноя – РИА Новости. В минобороны Японии сочли, что проведение совместного патрулирования ВВС Китая и ВКС России в Азиатско-Тихоокеанском регионе может быть "демонстрацией, направленной против Японии", такое мнение выразил глава ведомства Нобуо Киси.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 19 ноября стратегические бомбардировщики ВКС РФ и ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.
Комментируя данный факт, глава японского министерства обороны подчеркнул, что "нет никаких сомнений в том, что ситуация с безопасностью вокруг Японии усугубляется, и это вызывает серьезную обеспокоенность".
"Существует вероятность того, что (проведение совместного патрулирования – ред.) является демонстрацией, направленной против Японии. Невозможно отрицать и тот факт, что существует возможность дальнейшего укрепления военного сотрудничества (РФ и КНР – ред.)", - цитирует телеканал NHK слова министра.
Киси также подчеркнул, что Японии "намерена продолжить вести пристальное наблюдение за действиями, а также приложить все усилия для повышения обороноспособности" страны.
Минобороны РФ ранее опубликовало схему совместного патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС и китайских "Хун-6К" над Японским и Восточно-Китайским морями. Из нее следует, что группа российских Ту-95МС стартовала с авиабазы "Украинка" (Амурская область), после чего проследовала над акваторией Японского и Восточно-Китайских морей, где к ним присоединились китайские бомбардировщики. Патрулирование закончилось вблизи юго-восточных границ Китая. При этом российско-китайская группа самолетов не нарушала воздушное пространство других государств региона: Японии, КНДР и Южной Кореи.
Об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Глава Минобороны РФ отметил, что совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права, каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.