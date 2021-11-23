https://ria.ru/20211123/yaponiya-1760399649.html

В Японии назвали патрулирование России и Китая демонстрацией против Токио

В Японии назвали патрулирование России и Китая демонстрацией против Токио - РИА Новости, 23.11.2021

В Японии назвали патрулирование России и Китая демонстрацией против Токио

В минобороны Японии сочли, что проведение совместного патрулирования ВВС Китая и ВКС России в Азиатско-Тихоокеанском регионе может быть "демонстрацией,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:59

2021-11-23T17:59

2021-11-23T17:59

в мире

япония

кндр (северная корея)

южная корея

сергей шойгу

владимир путин

министерство обороны японии

воздушно-космические силы россии

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ТОКИО, 23 ноя – РИА Новости. В минобороны Японии сочли, что проведение совместного патрулирования ВВС Китая и ВКС России в Азиатско-Тихоокеанском регионе может быть "демонстрацией, направленной против Японии", такое мнение выразил глава ведомства Нобуо Киси.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 19 ноября стратегические бомбардировщики ВКС РФ и ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.Комментируя данный факт, глава японского министерства обороны подчеркнул, что "нет никаких сомнений в том, что ситуация с безопасностью вокруг Японии усугубляется, и это вызывает серьезную обеспокоенность"."Существует вероятность того, что (проведение совместного патрулирования – ред.) является демонстрацией, направленной против Японии. Невозможно отрицать и тот факт, что существует возможность дальнейшего укрепления военного сотрудничества (РФ и КНР – ред.)", - цитирует телеканал NHK слова министра.Киси также подчеркнул, что Японии "намерена продолжить вести пристальное наблюдение за действиями, а также приложить все усилия для повышения обороноспособности" страны.Минобороны РФ ранее опубликовало схему совместного патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС и китайских "Хун-6К" над Японским и Восточно-Китайским морями. Из нее следует, что группа российских Ту-95МС стартовала с авиабазы "Украинка" (Амурская область), после чего проследовала над акваторией Японского и Восточно-Китайских морей, где к ним присоединились китайские бомбардировщики. Патрулирование закончилось вблизи юго-восточных границ Китая. При этом российско-китайская группа самолетов не нарушала воздушное пространство других государств региона: Японии, КНДР и Южной Кореи.Об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Глава Минобороны РФ отметил, что совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права, каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/yaponiya-1758566344.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/asean-1760308620.html

япония

кндр (северная корея)

южная корея

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