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https://ria.ru/20211123/yaponiya-1760399649.html
В Японии назвали патрулирование России и Китая демонстрацией против Токио
В Японии назвали патрулирование России и Китая демонстрацией против Токио - РИА Новости, 23.11.2021
В Японии назвали патрулирование России и Китая демонстрацией против Токио
В минобороны Японии сочли, что проведение совместного патрулирования ВВС Китая и ВКС России в Азиатско-Тихоокеанском регионе может быть "демонстрацией,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:59
2021-11-23T17:59
в мире
япония
кндр (северная корея)
южная корея
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны японии
воздушно-космические силы россии
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ТОКИО, 23 ноя – РИА Новости. В минобороны Японии сочли, что проведение совместного патрулирования ВВС Китая и ВКС России в Азиатско-Тихоокеанском регионе может быть "демонстрацией, направленной против Японии", такое мнение выразил глава ведомства Нобуо Киси.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 19 ноября стратегические бомбардировщики ВКС РФ и ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.Комментируя данный факт, глава японского министерства обороны подчеркнул, что "нет никаких сомнений в том, что ситуация с безопасностью вокруг Японии усугубляется, и это вызывает серьезную обеспокоенность"."Существует вероятность того, что (проведение совместного патрулирования – ред.) является демонстрацией, направленной против Японии. Невозможно отрицать и тот факт, что существует возможность дальнейшего укрепления военного сотрудничества (РФ и КНР – ред.)", - цитирует телеканал NHK слова министра.Киси также подчеркнул, что Японии "намерена продолжить вести пристальное наблюдение за действиями, а также приложить все усилия для повышения обороноспособности" страны.Минобороны РФ ранее опубликовало схему совместного патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС и китайских "Хун-6К" над Японским и Восточно-Китайским морями. Из нее следует, что группа российских Ту-95МС стартовала с авиабазы "Украинка" (Амурская область), после чего проследовала над акваторией Японского и Восточно-Китайских морей, где к ним присоединились китайские бомбардировщики. Патрулирование закончилось вблизи юго-восточных границ Китая. При этом российско-китайская группа самолетов не нарушала воздушное пространство других государств региона: Японии, КНДР и Южной Кореи.Об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Глава Минобороны РФ отметил, что совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права, каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/yaponiya-1758566344.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/asean-1760308620.html
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кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, япония, кндр (северная корея), южная корея, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны японии, воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая, ту-95мс, нобуо киси
17:59 23.11.2021
 
В Японии назвали патрулирование России и Китая демонстрацией против Токио

В Японии сочли совместное патрулирование Китая и России в АТР демонстрацией против Токио

© AP Photo / Eugene HoshikoНобуо Киси, назначенный на должность министра обороны в правительстве Ёсихидэ Суга, прибывает в резиденцию премьер-министра в Токио
Нобуо Киси, назначенный на должность министра обороны в правительстве Ёсихидэ Суга, прибывает в резиденцию премьер-министра в Токио - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ТОКИО, 23 ноя – РИА Новости. В минобороны Японии сочли, что проведение совместного патрулирования ВВС Китая и ВКС России в Азиатско-Тихоокеанском регионе может быть "демонстрацией, направленной против Японии", такое мнение выразил глава ведомства Нобуо Киси.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 19 ноября стратегические бомбардировщики ВКС РФ и ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в резиденции премьер-министра в Токио - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 13:55Сказано в эфире
Что означают слова нового главы МИД Японии о России? Мнение эксперта
Комментируя данный факт, глава японского министерства обороны подчеркнул, что "нет никаких сомнений в том, что ситуация с безопасностью вокруг Японии усугубляется, и это вызывает серьезную обеспокоенность".
"Существует вероятность того, что (проведение совместного патрулирования – ред.) является демонстрацией, направленной против Японии. Невозможно отрицать и тот факт, что существует возможность дальнейшего укрепления военного сотрудничества (РФ и КНР – ред.)", - цитирует телеканал NHK слова министра.
Киси также подчеркнул, что Японии "намерена продолжить вести пристальное наблюдение за действиями, а также приложить все усилия для повышения обороноспособности" страны.
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Минобороны РФ ранее опубликовало схему совместного патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС и китайских "Хун-6К" над Японским и Восточно-Китайским морями. Из нее следует, что группа российских Ту-95МС стартовала с авиабазы "Украинка" (Амурская область), после чего проследовала над акваторией Японского и Восточно-Китайских морей, где к ним присоединились китайские бомбардировщики. Патрулирование закончилось вблизи юго-восточных границ Китая. При этом российско-китайская группа самолетов не нарушала воздушное пространство других государств региона: Японии, КНДР и Южной Кореи.
Об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Глава Минобороны РФ отметил, что совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права, каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Южная КореяСергей ШойгуВладимир ПутинМинистерство обороны ЯпонииВоздушно-космические силы РоссииНародно-освободительная армия КитаяТу-95МСНобуо Киси
 
 
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