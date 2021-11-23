https://ria.ru/20211123/yaponiya-1760149751.html

В японском ресторане посетителей начали накрывать антиковидными колпаками

В японском ресторане посетителей начали накрывать антиковидными колпаками - РИА Новости, 23.11.2021

В японском ресторане посетителей начали накрывать антиковидными колпаками

Популярный японский ресторан при отеле в Токио защищает своих гостей от коронавируса с помощью специальных колпаков, напоминающих старинные люстры, сообщает... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T03:46

2021-11-23T03:46

2021-11-23T03:46

туризм

безопасность

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туризм

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Популярный японский ресторан при отеле в Токио защищает своих гостей от коронавируса с помощью специальных колпаков, напоминающих старинные люстры, сообщает "Турпром".Чтобы в условиях пандемии продолжать принимать посетителей, дизайнеры Hoshinoya Tokyo Lantern Dinner решили разместить над обеденными столами люстры, в которых смогут свободно поместиться головы и плечи клиентов.Абажуры с теплым светом, по их мнению, делают атмосферу гораздо более комфортной и приятной, чем классические защитные перегородки. А еще — позволяют одновременно находиться за одним столом большой компании без масок.Уточняется, что специально разработанные колпаки не стесняют движения гостей, но способны предотвратить передачу воздушно-капельной инфекции. В качестве материала для люстр дизайнеры использовали бумагу и прозрачный пластик.

https://ria.ru/20211122/novyygod-1760125751.html

япония

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безопасность, ресторан, япония, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19