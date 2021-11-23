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Туризм
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В японском ресторане посетителей начали накрывать антиковидными колпаками
В японском ресторане посетителей начали накрывать антиковидными колпаками - РИА Новости, 23.11.2021
В японском ресторане посетителей начали накрывать антиковидными колпаками
Популярный японский ресторан при отеле в Токио защищает своих гостей от коронавируса с помощью специальных колпаков, напоминающих старинные люстры, сообщает... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T03:46
2021-11-23T03:46
туризм
безопасность
ресторан
япония
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Популярный японский ресторан при отеле в Токио защищает своих гостей от коронавируса с помощью специальных колпаков, напоминающих старинные люстры, сообщает "Турпром".Чтобы в условиях пандемии продолжать принимать посетителей, дизайнеры Hoshinoya Tokyo Lantern Dinner решили разместить над обеденными столами люстры, в которых смогут свободно поместиться головы и плечи клиентов.Абажуры с теплым светом, по их мнению, делают атмосферу гораздо более комфортной и приятной, чем классические защитные перегородки. А еще — позволяют одновременно находиться за одним столом большой компании без масок.Уточняется, что специально разработанные колпаки не стесняют движения гостей, но способны предотвратить передачу воздушно-капельной инфекции. В качестве материала для люстр дизайнеры использовали бумагу и прозрачный пластик.
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безопасность, ресторан, япония, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19
03:46 23.11.2021
 
В японском ресторане посетителей начали накрывать антиковидными колпаками

В японском ресторане гостей начали накрывать колпаками, напоминающими старинные люстры

© Фото : Hoshinoya TokyoПосетители в ресторане Hoshinoya Tokyo
Посетители в ресторане Hoshinoya Tokyo - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Hoshinoya Tokyo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Популярный японский ресторан при отеле в Токио защищает своих гостей от коронавируса с помощью специальных колпаков, напоминающих старинные люстры, сообщает "Турпром".
Чтобы в условиях пандемии продолжать принимать посетителей, дизайнеры Hoshinoya Tokyo Lantern Dinner решили разместить над обеденными столами люстры, в которых смогут свободно поместиться головы и плечи клиентов.
Абажуры с теплым светом, по их мнению, делают атмосферу гораздо более комфортной и приятной, чем классические защитные перегородки. А еще — позволяют одновременно находиться за одним столом большой компании без масок.
Уточняется, что специально разработанные колпаки не стесняют движения гостей, но способны предотвратить передачу воздушно-капельной инфекции. В качестве материала для люстр дизайнеры использовали бумагу и прозрачный пластик.
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