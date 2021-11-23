https://ria.ru/20211123/yakutiya-1760271481.html

В Якутии депутат райсовета получил пять лет колонии за мошенничество

В Якутии депутат райсовета получил пять лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 23.11.2021

В Якутии депутат райсовета получил пять лет колонии за мошенничество

Депутат районного совета в Якутии признан виновным в особо крупном мошенничестве на сумму свыше 10 миллионов рублей при реализации программы переселения граждан РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T05:37

2021-11-23T05:37

2021-11-23T05:37

происшествия

вилюйск

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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Депутат районного совета в Якутии признан виновным в особо крупном мошенничестве на сумму свыше 10 миллионов рублей при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, суд приговорил его к штрафу и пяти годам колонии, сообщила старший помощник руководителя СУСК по республике Надежда Дворецкая.Отмечается, что суд в Вилюйском районе вынес приговор по уголовному делу по статье УК РФ "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере" в отношении депутата районного совета.Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года обвиняемый с целью хищения бюджетных средств от имени юрлица участвовал в аукционе по продаже квартир в рамках республиканской программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".По результатам торгов администрация района заключила контракт с подконтрольной депутату фирмой. При этом чиновник не являлся ее владельцем или руководителем."Перечислены денежные средства в виде аванса в размере более 10 миллионов рублей… условия контракта по строительству многоквартирного дома в городе Вилюйске и передаче квартир администрации муниципального района в срок до 30 ноября 2016 года исполнены не были. Полученными средствами депутат распорядился по собственному усмотрению на личные нужды. Приговором суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении и осуждён к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", - рассказала Дворецкая журналистам.Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20211119/novosibirsk-1759739902.html

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происшествия, вилюйск, россия