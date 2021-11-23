https://ria.ru/20211123/xiaomi-1760327676.html

Xiaomi готовит глобальную версию смартфона Redmi Note 11 Pro

Xiaomi готовит глобальную версию смартфона Redmi Note 11 Pro - РИА Новости, 23.11.2021

Xiaomi готовит глобальную версию смартфона Redmi Note 11 Pro

Компания Xiaomi собирается запустить международные версии смартфонов Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Об этом сообщает портал 91mobiles. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:15

2021-11-23T13:15

2021-11-23T13:15

наука

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Xiaomi собирается запустить международные версии смартфонов Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Об этом сообщает портал 91mobiles.Первым рынком за пределами Китая, де выйдут новинки Xiaomi, станет Индия. Там презентация запланирована на конец ноября. Ожидается, что базовый вариант появится под названием Redmi Note 11T.Смартфоны для Европы и России уже начали тестироваться — Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ сохранят свое оригинальное наименование. Вопреки ожиданиям, смартфоны будут работать на процессорах MTK.Презентация европейских версий смартфонов Xiaomi ожидается в начале 2022-го. Китайские цены на Redmi Note 11 Pro начинаются с 1900 юаней (22 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20211101/xiaomi-1757179854.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, xiaomi inc