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Наука
https://ria.ru/20211123/xiaomi-1760327676.html
Xiaomi готовит глобальную версию смартфона Redmi Note 11 Pro
Xiaomi готовит глобальную версию смартфона Redmi Note 11 Pro - РИА Новости, 23.11.2021
Xiaomi готовит глобальную версию смартфона Redmi Note 11 Pro
Компания Xiaomi собирается запустить международные версии смартфонов Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Об этом сообщает портал 91mobiles. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:15
2021-11-23T13:15
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Xiaomi собирается запустить международные версии смартфонов Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Об этом сообщает портал 91mobiles.Первым рынком за пределами Китая, де выйдут новинки Xiaomi, станет Индия. Там презентация запланирована на конец ноября. Ожидается, что базовый вариант появится под названием Redmi Note 11T.Смартфоны для Европы и России уже начали тестироваться — Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ сохранят свое оригинальное наименование. Вопреки ожиданиям, смартфоны будут работать на процессорах MTK.Презентация европейских версий смартфонов Xiaomi ожидается в начале 2022-го. Китайские цены на Redmi Note 11 Pro начинаются с 1900 юаней (22 000 рублей по текущему курсу).
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технологии, xiaomi inc
13:15 23.11.2021
 

Xiaomi готовит глобальную версию смартфона Redmi Note 11 Pro

© XiaomiXiaomi Redmi Note 11 Pro
Xiaomi Redmi Note 11 Pro
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Xiaomi собирается запустить международные версии смартфонов Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Об этом сообщает портал 91mobiles.
Первым рынком за пределами Китая, де выйдут новинки Xiaomi, станет Индия. Там презентация запланирована на конец ноября. Ожидается, что базовый вариант появится под названием Redmi Note 11T.
Смартфоны для Европы и России уже начали тестироваться — Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ сохранят свое оригинальное наименование. Вопреки ожиданиям, смартфоны будут работать на процессорах MTK.
Презентация европейских версий смартфонов Xiaomi ожидается в начале 2022-го. Китайские цены на Redmi Note 11 Pro начинаются с 1900 юаней (22 000 рублей по текущему курсу).
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