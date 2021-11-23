https://ria.ru/20211123/vzryv-1760340469.html

В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2021

В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв произошел на рынке в центре афганской столицы Кабула, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:17

2021-11-23T14:17

2021-11-23T15:36

кабул (город)

в мире

взрыв

афганистан

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg

МОСКВА/КАБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел на рынке в центре афганской столицы Кабула, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности."Взрыв случился на местном рынке в центре афганской столицы Кабула", - говорится в сообщении телеканала.В свою очередь очевидцы сообщили РИА Новости, что взорвался автомобиль, принадлежащий движению "Талибан"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211121/afganistan-1760059286.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город), в мире, взрыв, афганистан, талибан