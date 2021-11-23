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В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2021
В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв произошел на рынке в центре афганской столицы Кабула, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:17
2021-11-23T14:17
2021-11-23T15:36
кабул (город)
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МОСКВА/КАБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел на рынке в центре афганской столицы Кабула, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности."Взрыв случился на местном рынке в центре афганской столицы Кабула", - говорится в сообщении телеканала.В свою очередь очевидцы сообщили РИА Новости, что взорвался автомобиль, принадлежащий движению "Талибан"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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кабул (город), в мире, взрыв, афганистан, талибан
14:17 23.11.2021 (обновлено: 15:36 23.11.2021)
В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ
Al-Jazeera: взрыв прогремел на рынке в центре Кабула