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Новак предложил системно решать проблему водоснабжения на Северном Кавказе
Новак предложил системно решать проблему водоснабжения на Северном Кавказе - РИА Новости, 23.11.2021
Новак предложил системно решать проблему водоснабжения на Северном Кавказе
Вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), предложил системно подойти к решению проблемы качественного... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:16
2021-11-23T09:16
экономика
александр новак
скфо
жкх
северо-кавказский федеральный округ
казбек коков
россия
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НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), предложил системно подойти к решению проблемы качественного водоснабжения в округе.Он обратился к представителям Минэкономразвития РФ с предложением оказать поддержку регионам СКФО в данном вопросе."Мы когда будем в следующем бюджетном цикле рассматривать вопросы, касающиеся бюджетного финансирования, надо подумать в целом регионам СКФО по этому направлению. Потому что везде, где мы бываем, это одна из тем, которые ставятся в качестве проблемных. Может, какую-то программу сделать с софинансированием… Может быть, за счет бюджетного кредитования, которое идет на инфраструктуру, расширить объемы на этом направлении", - заметил вице-премьер.Говоря о социально-экономическом развитии Кабардино-Балкарии, он отметил, что работа в регионе поставлена качественно и на системной основе. "У вас есть хороший потенциал, есть понятные инвесторы по всем направлениям. Сама постановка задач, которые вы перед собой ставите, довольно-таки амбициозная. Готовы вам здесь всячески помогать, поддерживать со стороны федерального центра, если будут какие-то вопросы, проблемы", - добавил Новак, обращаясь к главе республики Казбеку Кокову.
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скфо
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россия
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экономика, александр новак, скфо, жкх, северо-кавказский федеральный округ, казбек коков, россия
09:16 23.11.2021
 
Новак предложил системно решать проблему водоснабжения на Северном Кавказе

Новак предложил системно решать проблему качественного водоснабжения на Северном Кавказе

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации регионов
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации регионов - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), предложил системно подойти к решению проблемы качественного водоснабжения в округе.
"Системная проблема не только для вашего региона (Кабардино-Балкарии – ред.) - это обеспечение водоснабжением, износ коммунальной инфраструктуры. Это такой приоритет, на который надо обращать внимание, потому что для людей это очень важно – качественная вода и горячая, и холодная", - сказал Новак на совещании в Нальчике.
Он обратился к представителям Минэкономразвития РФ с предложением оказать поддержку регионам СКФО в данном вопросе.
"Мы когда будем в следующем бюджетном цикле рассматривать вопросы, касающиеся бюджетного финансирования, надо подумать в целом регионам СКФО по этому направлению. Потому что везде, где мы бываем, это одна из тем, которые ставятся в качестве проблемных. Может, какую-то программу сделать с софинансированием… Может быть, за счет бюджетного кредитования, которое идет на инфраструктуру, расширить объемы на этом направлении", - заметил вице-премьер.
Говоря о социально-экономическом развитии Кабардино-Балкарии, он отметил, что работа в регионе поставлена качественно и на системной основе. "У вас есть хороший потенциал, есть понятные инвесторы по всем направлениям. Сама постановка задач, которые вы перед собой ставите, довольно-таки амбициозная. Готовы вам здесь всячески помогать, поддерживать со стороны федерального центра, если будут какие-то вопросы, проблемы", - добавил Новак, обращаясь к главе республики Казбеку Кокову.
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ЭкономикаАлександр НовакСКФОЖКХСеверо-Кавказский Федеральный округКазбек КоковРоссия
 
 
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