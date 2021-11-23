https://ria.ru/20211123/vodosnabzhenie-1760280367.html

Новак предложил системно решать проблему водоснабжения на Северном Кавказе

Новак предложил системно решать проблему водоснабжения на Северном Кавказе - РИА Новости, 23.11.2021

Новак предложил системно решать проблему водоснабжения на Северном Кавказе

Вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), предложил системно подойти к решению проблемы качественного... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:16

2021-11-23T09:16

2021-11-23T09:16

экономика

александр новак

скфо

жкх

северо-кавказский федеральный округ

казбек коков

россия

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НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), предложил системно подойти к решению проблемы качественного водоснабжения в округе.Он обратился к представителям Минэкономразвития РФ с предложением оказать поддержку регионам СКФО в данном вопросе."Мы когда будем в следующем бюджетном цикле рассматривать вопросы, касающиеся бюджетного финансирования, надо подумать в целом регионам СКФО по этому направлению. Потому что везде, где мы бываем, это одна из тем, которые ставятся в качестве проблемных. Может, какую-то программу сделать с софинансированием… Может быть, за счет бюджетного кредитования, которое идет на инфраструктуру, расширить объемы на этом направлении", - заметил вице-премьер.Говоря о социально-экономическом развитии Кабардино-Балкарии, он отметил, что работа в регионе поставлена качественно и на системной основе. "У вас есть хороший потенциал, есть понятные инвесторы по всем направлениям. Сама постановка задач, которые вы перед собой ставите, довольно-таки амбициозная. Готовы вам здесь всячески помогать, поддерживать со стороны федерального центра, если будут какие-то вопросы, проблемы", - добавил Новак, обращаясь к главе республики Казбеку Кокову.

https://ria.ru/20211118/vodosnabzhenie-1759603901.html

скфо

северо-кавказский федеральный округ

россия

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экономика, александр новак, скфо, жкх, северо-кавказский федеральный округ, казбек коков, россия