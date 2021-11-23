Новак предложил системно решать проблему водоснабжения на Северном Кавказе
Новак предложил системно решать проблему качественного водоснабжения на Северном Кавказе
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации регионов
НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), предложил системно подойти к решению проблемы качественного водоснабжения в округе.
"Системная проблема не только для вашего региона (Кабардино-Балкарии – ред.) - это обеспечение водоснабжением, износ коммунальной инфраструктуры. Это такой приоритет, на который надо обращать внимание, потому что для людей это очень важно – качественная вода и горячая, и холодная", - сказал Новак на совещании в Нальчике.
Он обратился к представителям Минэкономразвития РФ с предложением оказать поддержку регионам СКФО в данном вопросе.
"Мы когда будем в следующем бюджетном цикле рассматривать вопросы, касающиеся бюджетного финансирования, надо подумать в целом регионам СКФО по этому направлению. Потому что везде, где мы бываем, это одна из тем, которые ставятся в качестве проблемных. Может, какую-то программу сделать с софинансированием… Может быть, за счет бюджетного кредитования, которое идет на инфраструктуру, расширить объемы на этом направлении", - заметил вице-премьер.
Говоря о социально-экономическом развитии Кабардино-Балкарии, он отметил, что работа в регионе поставлена качественно и на системной основе. "У вас есть хороший потенциал, есть понятные инвесторы по всем направлениям. Сама постановка задач, которые вы перед собой ставите, довольно-таки амбициозная. Готовы вам здесь всячески помогать, поддерживать со стороны федерального центра, если будут какие-то вопросы, проблемы", - добавил Новак, обращаясь к главе республики Казбеку Кокову.