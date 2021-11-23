Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/vodosnabzhenie-1760279576.html
Правительство направит средства на систему водоснабжения в Хабаровском крае
Правительство направит средства на систему водоснабжения в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.11.2021
Правительство направит средства на систему водоснабжения в Хабаровском крае
Правительство России направит более 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию системы водоснабжения в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:05
2021-11-23T09:05
общество
бикин
хабаровский край
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство России направит более 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию системы водоснабжения в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина."В ближайшие три года Хабаровский край получит более 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию системы водоснабжения в городе Бикине. Распоряжение о распределении федеральных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Добавляется, что в 2022 году в регион будет направлено 535 миллионов рублей, в 2023 году – 609,4 миллиона рублей, в 2024 году – 391 миллион рублей."С помощью федерального финансирования будет проведена реконструкция систем водозабора и водоочистки, построены новые водопроводные станции и резервуары чистой воды. Протяжённость сооружения составит более 34,6 км", - уточняется в тексте.Отмечается, что реконструкцию планируется завершить в 2024 году. Обновленные инженерные системы обеспечат качественной питьевой водой более 16 тысяч жителей города Бикин.Работа ведётся в рамках федерального проекта "Чистая вода", целью которого является обеспечение к 2024 году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны. В городах этот показатель планируется поднять до 97,2%.
https://ria.ru/20211103/vodosnabzhenie-1757654379.html
https://ria.ru/20211003/remont-1752884929.html
бикин
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, бикин, хабаровский край, михаил мишустин, россия
09:05 23.11.2021
 
Правительство направит средства на систему водоснабжения в Хабаровском крае

Хабаровский край получит более 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию системы водоснабжения

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство России направит более 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию системы водоснабжения в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина.
"В ближайшие три года Хабаровский край получит более 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию системы водоснабжения в городе Бикине. Распоряжение о распределении федеральных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 22:08
Власти Крыма оценили ситуацию с водоснабжением в республике
Добавляется, что в 2022 году в регион будет направлено 535 миллионов рублей, в 2023 году – 609,4 миллиона рублей, в 2024 году – 391 миллион рублей.
"С помощью федерального финансирования будет проведена реконструкция систем водозабора и водоочистки, построены новые водопроводные станции и резервуары чистой воды. Протяжённость сооружения составит более 34,6 км", - уточняется в тексте.
Отмечается, что реконструкцию планируется завершить в 2024 году. Обновленные инженерные системы обеспечат качественной питьевой водой более 16 тысяч жителей города Бикин.
Работа ведётся в рамках федерального проекта "Чистая вода", целью которого является обеспечение к 2024 году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны. В городах этот показатель планируется поднять до 97,2%.
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 17:49
В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта
 
ОбществоБикинХабаровский крайМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
Лента новостейМолния
Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в РоссииРоссиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть