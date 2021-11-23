https://ria.ru/20211123/vodosnabzhenie-1760279576.html

Правительство направит средства на систему водоснабжения в Хабаровском крае

Правительство направит средства на систему водоснабжения в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.11.2021

Правительство направит средства на систему водоснабжения в Хабаровском крае

Правительство России направит более 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию системы водоснабжения в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:05

2021-11-23T09:05

2021-11-23T09:05

общество

бикин

хабаровский край

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство России направит более 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию системы водоснабжения в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина."В ближайшие три года Хабаровский край получит более 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию системы водоснабжения в городе Бикине. Распоряжение о распределении федеральных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Добавляется, что в 2022 году в регион будет направлено 535 миллионов рублей, в 2023 году – 609,4 миллиона рублей, в 2024 году – 391 миллион рублей."С помощью федерального финансирования будет проведена реконструкция систем водозабора и водоочистки, построены новые водопроводные станции и резервуары чистой воды. Протяжённость сооружения составит более 34,6 км", - уточняется в тексте.Отмечается, что реконструкцию планируется завершить в 2024 году. Обновленные инженерные системы обеспечат качественной питьевой водой более 16 тысяч жителей города Бикин.Работа ведётся в рамках федерального проекта "Чистая вода", целью которого является обеспечение к 2024 году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны. В городах этот показатель планируется поднять до 97,2%.

https://ria.ru/20211103/vodosnabzhenie-1757654379.html

https://ria.ru/20211003/remont-1752884929.html

бикин

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, бикин, хабаровский край, михаил мишустин, россия