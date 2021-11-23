https://ria.ru/20211123/vladivostok-1760271610.html
Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков
Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков - РИА Новости, 23.11.2021
Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков
Месячная норма осадков - дождя со снегом - выпала во Владивостоке за последние сутки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T05:39
2021-11-23T05:39
2021-11-23T05:39
тернейский район
хабаровский край
владивосток
примгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586436889_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_c385160e898fd86c5afd81a4d7fc9d4f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Месячная норма осадков - дождя со снегом - выпала во Владивостоке за последние сутки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.В Приморье ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Ухудшение погоды началось с вечера воскресенья: во Владивостоке пошел дождь со снегом, на дорогах - гололедица, в понедельник снег усилился. Власти рекомендовали жителям остаться дома. Во вторник осадков во Владивостоке нет, но отмечается сильный ветер, существенно похолодало."Во Владивостоке за сутки 22 ноября выпало 30 миллиметров осадков в различных фазовых состояниях. Это ровно месячная норма", - сообщил Чулков.По его словам, этой ночью самые сильные осадки прошли на северо-востоке, уже практически на границе с Хабаровским краем, 58 миллиметров выпало в Агзу Тернейского района при норме 39. В целом в разных районах края выпало от 20 до 158% месячной нормы осадков, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211122/shestakov-1760104995.html
тернейский район
хабаровский край
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586436889_0:120:776:702_1920x0_80_0_0_d8bb6677d2a8fceb65a27c68700ec120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тернейский район, хабаровский край, владивосток, примгидромет
Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков
Месячная норма осадков выпала во Владивостоке за последние сутки