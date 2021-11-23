https://ria.ru/20211123/vladivostok-1760271610.html

Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков

Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков - РИА Новости, 23.11.2021

Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков

Месячная норма осадков - дождя со снегом - выпала во Владивостоке за последние сутки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T05:39

2021-11-23T05:39

2021-11-23T05:39

тернейский район

хабаровский край

владивосток

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Месячная норма осадков - дождя со снегом - выпала во Владивостоке за последние сутки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.В Приморье ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Ухудшение погоды началось с вечера воскресенья: во Владивостоке пошел дождь со снегом, на дорогах - гололедица, в понедельник снег усилился. Власти рекомендовали жителям остаться дома. Во вторник осадков во Владивостоке нет, но отмечается сильный ветер, существенно похолодало."Во Владивостоке за сутки 22 ноября выпало 30 миллиметров осадков в различных фазовых состояниях. Это ровно месячная норма", - сообщил Чулков.По его словам, этой ночью самые сильные осадки прошли на северо-востоке, уже практически на границе с Хабаровским краем, 58 миллиметров выпало в Агзу Тернейского района при норме 39. В целом в разных районах края выпало от 20 до 158% месячной нормы осадков, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211122/shestakov-1760104995.html

тернейский район

хабаровский край

владивосток

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тернейский район, хабаровский край, владивосток, примгидромет