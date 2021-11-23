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Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков
Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков - РИА Новости, 23.11.2021
Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков
Месячная норма осадков - дождя со снегом - выпала во Владивостоке за последние сутки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T05:39
2021-11-23T05:39
тернейский район
хабаровский край
владивосток
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Месячная норма осадков - дождя со снегом - выпала во Владивостоке за последние сутки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.В Приморье ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Ухудшение погоды началось с вечера воскресенья: во Владивостоке пошел дождь со снегом, на дорогах - гололедица, в понедельник снег усилился. Власти рекомендовали жителям остаться дома. Во вторник осадков во Владивостоке нет, но отмечается сильный ветер, существенно похолодало."Во Владивостоке за сутки 22 ноября выпало 30 миллиметров осадков в различных фазовых состояниях. Это ровно месячная норма", - сообщил Чулков.По его словам, этой ночью самые сильные осадки прошли на северо-востоке, уже практически на границе с Хабаровским краем, 58 миллиметров выпало в Агзу Тернейского района при норме 39. В целом в разных районах края выпало от 20 до 158% месячной нормы осадков, добавил собеседник агентства.
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тернейский район, хабаровский край, владивосток, примгидромет
05:39 23.11.2021
 
Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков

Месячная норма осадков выпала во Владивостоке за последние сутки

© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Месячная норма осадков - дождя со снегом - выпала во Владивостоке за последние сутки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
В Приморье ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Ухудшение погоды началось с вечера воскресенья: во Владивостоке пошел дождь со снегом, на дорогах - гололедица, в понедельник снег усилился. Власти рекомендовали жителям остаться дома. Во вторник осадков во Владивостоке нет, но отмечается сильный ветер, существенно похолодало.
"Во Владивостоке за сутки 22 ноября выпало 30 миллиметров осадков в различных фазовых состояниях. Это ровно месячная норма", - сообщил Чулков.
По его словам, этой ночью самые сильные осадки прошли на северо-востоке, уже практически на границе с Хабаровским краем, 58 миллиметров выпало в Агзу Тернейского района при норме 39. В целом в разных районах края выпало от 20 до 158% месячной нормы осадков, добавил собеседник агентства.
Мэр Владивостока Константин Шестаков - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 06:11
Мэр Владивостока помог девушке вытолкать буксующий автомобиль
 
Тернейский районХабаровский крайВладивостокПримгидромет
 
 
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