https://ria.ru/20211123/vaktsinatsiya-1760314522.html

В Греции 48 человек обвинили в выдаче поддельных сертификатов

В Греции 48 человек обвинили в выдаче поддельных сертификатов - РИА Новости, 23.11.2021

В Греции 48 человек обвинили в выдаче поддельных сертификатов

Прокуратура города Кардица в центральной части Греции возбудила уголовное дело о преступной организации и других правонарушениях в отношении 48 человек, которые РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:23

2021-11-23T12:23

2021-11-23T12:23

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АФИНЫ, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура города Кардица в центральной части Греции возбудила уголовное дело о преступной организации и других правонарушениях в отношении 48 человек, которые обвиняются в выдаче и использовании поддельных сертификатов о вакцинации, сообщает газета "Катимерини".Из 48 привлеченных к уголовной ответственности пять человек считают ядром организации, которое организовало и выдало поддельные сертификаты. Вменяемые им преступления включают, помимо создания преступной организации, отмывание денег, взяточничество, выдачу фальшивых справок, использование фальшивых документов.Прокурорское расследование дела началось после того, как выяснилось, что 44-летний сотрудник поликлиники "Палама" в Кардице выдал фальшивые справки о вакцинации более чем 34 гражданам, "которые хотели воспользоваться социальными возможностями вакцинированных", не делая прививки, пишет издание.Газета пишет также об уголовном деле против адвоката, выступавшего против вакцинации и призывавшего граждан не соглашаться на искусственную вентиляцию легких.Дело возбуждено прокуратурой Афин по статье за распространение ложных новостей, основанной на новых положениях Уголовного кодекса, против адвоката Никоса Антониадиса, который разрабатывает меры по борьбе с вакцинацией через интернет, отрицает коронавирус и призывает граждан не получать такие медицинские услуги, как как интубация и так далее."Несколько дней назад адвокат был арестован, но освобожден в связи с его правовым статусом, так как адвокаты имеют особую юрисдикцию, то есть их судят вышестоящие суды, и они не могут быть осуждены по упрощенной процедуре как при задержании с поличным", - пишет газета.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/sertifikat-1757484776.html

https://ria.ru/20211123/khramy-1760295675.html

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общество, афины, греция, здоровье - общество, коронавирус covid-19