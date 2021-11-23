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В Греции 48 человек обвинили в выдаче поддельных сертификатов
В Греции 48 человек обвинили в выдаче поддельных сертификатов - РИА Новости, 23.11.2021
В Греции 48 человек обвинили в выдаче поддельных сертификатов
Прокуратура города Кардица в центральной части Греции возбудила уголовное дело о преступной организации и других правонарушениях в отношении 48 человек, которые РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:23
2021-11-23T12:23
общество
афины
греция
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура города Кардица в центральной части Греции возбудила уголовное дело о преступной организации и других правонарушениях в отношении 48 человек, которые обвиняются в выдаче и использовании поддельных сертификатов о вакцинации, сообщает газета "Катимерини".Из 48 привлеченных к уголовной ответственности пять человек считают ядром организации, которое организовало и выдало поддельные сертификаты. Вменяемые им преступления включают, помимо создания преступной организации, отмывание денег, взяточничество, выдачу фальшивых справок, использование фальшивых документов.Прокурорское расследование дела началось после того, как выяснилось, что 44-летний сотрудник поликлиники "Палама" в Кардице выдал фальшивые справки о вакцинации более чем 34 гражданам, "которые хотели воспользоваться социальными возможностями вакцинированных", не делая прививки, пишет издание.Газета пишет также об уголовном деле против адвоката, выступавшего против вакцинации и призывавшего граждан не соглашаться на искусственную вентиляцию легких.Дело возбуждено прокуратурой Афин по статье за распространение ложных новостей, основанной на новых положениях Уголовного кодекса, против адвоката Никоса Антониадиса, который разрабатывает меры по борьбе с вакцинацией через интернет, отрицает коронавирус и призывает граждан не получать такие медицинские услуги, как как интубация и так далее."Несколько дней назад адвокат был арестован, но освобожден в связи с его правовым статусом, так как адвокаты имеют особую юрисдикцию, то есть их судят вышестоящие суды, и они не могут быть осуждены по упрощенной процедуре как при задержании с поличным", - пишет газета.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/sertifikat-1757484776.html
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общество, афины, греция, здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:23 23.11.2021
 
В Греции 48 человек обвинили в выдаче поддельных сертификатов

В Греции 48 человек обвинили в выдаче и использовании поддельных сертификатов вакцинации

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура города Кардица в центральной части Греции возбудила уголовное дело о преступной организации и других правонарушениях в отношении 48 человек, которые обвиняются в выдаче и использовании поддельных сертификатов о вакцинации, сообщает газета "Катимерини".
"Дело считается чрезвычайно важным, поскольку касается вопросов общественного здоровья и защиты жизни граждан, поскольку те, кто получил поддельное свидетельство о вакцинации, не были вакцинированными, но представлялись, что они сделали прививки", - пишет газета.
Из 48 привлеченных к уголовной ответственности пять человек считают ядром организации, которое организовало и выдало поддельные сертификаты. Вменяемые им преступления включают, помимо создания преступной организации, отмывание денег, взяточничество, выдачу фальшивых справок, использование фальшивых документов.
Прокурорское расследование дела началось после того, как выяснилось, что 44-летний сотрудник поликлиники "Палама" в Кардице выдал фальшивые справки о вакцинации более чем 34 гражданам, "которые хотели воспользоваться социальными возможностями вакцинированных", не делая прививки, пишет издание.
Газета пишет также об уголовном деле против адвоката, выступавшего против вакцинации и призывавшего граждан не соглашаться на искусственную вентиляцию легких.
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 08:28В России
Гинцбург: в России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации
Дело возбуждено прокуратурой Афин по статье за распространение ложных новостей, основанной на новых положениях Уголовного кодекса, против адвоката Никоса Антониадиса, который разрабатывает меры по борьбе с вакцинацией через интернет, отрицает коронавирус и призывает граждан не получать такие медицинские услуги, как как интубация и так далее.
"Несколько дней назад адвокат был арестован, но освобожден в связи с его правовым статусом, так как адвокаты имеют особую юрисдикцию, то есть их судят вышестоящие суды, и они не могут быть осуждены по упрощенной процедуре как при задержании с поличным", - пишет газета.
Виды Греции. Салоники - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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