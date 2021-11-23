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Казахстан прорабатывает вопрос поставки "Спутника Лайт"
Казахстан прорабатывает вопрос поставки "Спутника Лайт" - РИА Новости, 23.11.2021
Казахстан прорабатывает вопрос поставки "Спутника Лайт"
Казахстан ведет переговоры о поставках в республику российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения Алексей... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:57
2021-11-23T08:57
казахстан
оаэ
касым-жомарт токаев
россия
коронавирус covid-19
в мире
здоровье - общество
коронавирусы
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НУР-СУЛТАН, 23 ноя - РИА Новости. Казахстан ведет переговоры о поставках в республику российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле на совещании, посвященном эпидситуации в стране, поручил проработать вопрос о поставках и организации выпуска на фармацевтических предприятиях республики "Спутника Лайт"."Мы запросили наших российских коллег о возможности поставки вакцины "Спутник Лайт", - сказал Цой журналистам в кулуарах правительства.Он пояснил, что на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК, в центре Казахстана) произведена опытная партия вакцины "Спутник Лайт", которая успешно прошла первые испытания в центре Гамалеи. "Прорабатывается вопрос в том числе и производства там (на КФК - ред.)", - уточнил глава минздрава.По его словам, республика запросила информацию об объемах, которые может предоставить Россия. "Там тоже есть потребность собственного рынка… Нам больших объемов, наверное, на данный момент не нужно, потому что в принципе до конца года у нас достаточно вакцин для ревакцинации", - отметил он.Министр уточнил, что речь идет о поставках на следующий год.Для вакцинации в Казахстане на бесплатной основе используются шесть вакцин: российская вакцина "Спутник V", выпускаемая на Карагандинском фармацевтическом комплексе, казахстанский препарат QazVac, произведенная в ОАЭ вакцина Hayat-Vax китайской компании Sinopharm, CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd, а также вакцина Vero Cell компании Sinopharm, разработанная Пекинским институтом биологических продуктов, вакцина Comirnaty, произведенная Pfizer. Кроме того, в июле минздрав зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".
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казахстан, оаэ, касым-жомарт токаев, россия, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
08:57 23.11.2021
 
Казахстан прорабатывает вопрос поставки "Спутника Лайт"

Казахстан ведет переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник Лайт"
Вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НУР-СУЛТАН, 23 ноя - РИА Новости. Казахстан ведет переговоры о поставках в республику российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле на совещании, посвященном эпидситуации в стране, поручил проработать вопрос о поставках и организации выпуска на фармацевтических предприятиях республики "Спутника Лайт".
"Мы запросили наших российских коллег о возможности поставки вакцины "Спутник Лайт", - сказал Цой журналистам в кулуарах правительства.
Он пояснил, что на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК, в центре Казахстана) произведена опытная партия вакцины "Спутник Лайт", которая успешно прошла первые испытания в центре Гамалеи. "Прорабатывается вопрос в том числе и производства там (на КФК - ред.)", - уточнил глава минздрава.
По его словам, республика запросила информацию об объемах, которые может предоставить Россия. "Там тоже есть потребность собственного рынка… Нам больших объемов, наверное, на данный момент не нужно, потому что в принципе до конца года у нас достаточно вакцин для ревакцинации", - отметил он.
Министр уточнил, что речь идет о поставках на следующий год.
Для вакцинации в Казахстане на бесплатной основе используются шесть вакцин: российская вакцина "Спутник V", выпускаемая на Карагандинском фармацевтическом комплексе, казахстанский препарат QazVac, произведенная в ОАЭ вакцина Hayat-Vax китайской компании Sinopharm, CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd, а также вакцина Vero Cell компании Sinopharm, разработанная Пекинским институтом биологических продуктов, вакцина Comirnaty, произведенная Pfizer. Кроме того, в июле минздрав зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".
 
КазахстанОАЭКасым-Жомарт ТокаевРоссияКоронавирус COVID-19В миреЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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