https://ria.ru/20211123/ukraina-1760339556.html

Министр обороны Украины назвал воздушную и водную защиту недоразвитыми

Министр обороны Украины назвал воздушную и водную защиту недоразвитыми - РИА Новости, 23.11.2021

Министр обороны Украины назвал воздушную и водную защиту недоразвитыми

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что воздушное и водное пространство страны с точки зрения защиты критически недоразвиты. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:14

2021-11-23T14:14

2021-11-23T14:14

в мире

украина

министерство обороны украины

алексей резников

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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что воздушное и водное пространство страны с точки зрения защиты критически недоразвиты.Ранее Резников назвал приоритетами работы минобороны страны усиление флота и развитие инфраструктуры."Небо и вода – два направления, которые с точки зрения защиты сегодня критически недоразвиты. Я вел переговоры с визави о поддержке. По британской линии на позапрошлой неделе уже подписано рамочное соглашение. Теперь оно будет наполняться четырьмя контрактами, в частности, это касается ракетной программы, кораблей и военно-морских баз. Это открытая информация. Что касается противовоздушной обороны, исправить ситуацию нам помогут эксперты, в частности, в вопросах, что именно нам нужно для того, чтобы развиваться собственными силами, в том числе и благодаря партнерам. Воздушные и военно-морские силы – наш критический приоритет", - цитирует Резникова сайт минобороны.

https://ria.ru/20211116/baza-1759216754.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, алексей резников