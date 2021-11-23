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Министр обороны Украины назвал воздушную и водную защиту недоразвитыми
Министр обороны Украины назвал воздушную и водную защиту недоразвитыми - РИА Новости, 23.11.2021
Министр обороны Украины назвал воздушную и водную защиту недоразвитыми
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что воздушное и водное пространство страны с точки зрения защиты критически недоразвиты. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:14
2021-11-23T14:14
в мире
украина
министерство обороны украины
алексей резников
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что воздушное и водное пространство страны с точки зрения защиты критически недоразвиты.Ранее Резников назвал приоритетами работы минобороны страны усиление флота и развитие инфраструктуры."Небо и вода – два направления, которые с точки зрения защиты сегодня критически недоразвиты. Я вел переговоры с визави о поддержке. По британской линии на позапрошлой неделе уже подписано рамочное соглашение. Теперь оно будет наполняться четырьмя контрактами, в частности, это касается ракетной программы, кораблей и военно-морских баз. Это открытая информация. Что касается противовоздушной обороны, исправить ситуацию нам помогут эксперты, в частности, в вопросах, что именно нам нужно для того, чтобы развиваться собственными силами, в том числе и благодаря партнерам. Воздушные и военно-морские силы – наш критический приоритет", - цитирует Резникова сайт минобороны.
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в мире, украина, министерство обороны украины, алексей резников
14:14 23.11.2021
 
Министр обороны Украины назвал воздушную и водную защиту недоразвитыми

Министр обороны Украины Резников: наши воздушная и водная защита критически недоразвиты

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoМинистр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной рады Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что воздушное и водное пространство страны с точки зрения защиты критически недоразвиты.
Ранее Резников назвал приоритетами работы минобороны страны усиление флота и развитие инфраструктуры.
"Небо и вода – два направления, которые с точки зрения защиты сегодня критически недоразвиты. Я вел переговоры с визави о поддержке. По британской линии на позапрошлой неделе уже подписано рамочное соглашение. Теперь оно будет наполняться четырьмя контрактами, в частности, это касается ракетной программы, кораблей и военно-морских баз. Это открытая информация. Что касается противовоздушной обороны, исправить ситуацию нам помогут эксперты, в частности, в вопросах, что именно нам нужно для того, чтобы развиваться собственными силами, в том числе и благодаря партнерам. Воздушные и военно-морские силы – наш критический приоритет", - цитирует Резникова сайт минобороны.
Военнослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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В миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныАлексей Резников
 
 
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