https://ria.ru/20211123/ubezhische-1760286021.html

Никто из мигрантов не просил убежища в Белоруссии, сообщили в МВД

Никто из мигрантов не просил убежища в Белоруссии, сообщили в МВД - РИА Новости, 23.11.2021

Никто из мигрантов не просил убежища в Белоруссии, сообщили в МВД

Беженцы с белорусско-польской границы не обращались с ходатайствами о предоставлении убежища в Белоруссии, сообщил во вторник глава департамента по гражданству... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:09

2021-11-23T10:09

2021-11-23T11:49

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мвд белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Беженцы с белорусско-польской границы не обращались с ходатайствами о предоставлении убежища в Белоруссии, сообщил во вторник глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун."Лица, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе, в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты не обращались", - сказал Бегун журналистам.По его словам, они "настоятельно желают выехать в страны Европейского союза". "На все предложения по возвращению на родину они пока отказываются", - подчеркнул Бегун.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211115/frg-1759190608.html

https://ria.ru/20211108/migranty-1758082001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, мвд белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии