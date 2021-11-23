https://ria.ru/20211123/ubezhische-1760286021.html
Никто из мигрантов не просил убежища в Белоруссии, сообщили в МВД
Никто из мигрантов не просил убежища в Белоруссии, сообщили в МВД - РИА Новости, 23.11.2021
Никто из мигрантов не просил убежища в Белоруссии, сообщили в МВД
Беженцы с белорусско-польской границы не обращались с ходатайствами о предоставлении убежища в Белоруссии, сообщил во вторник глава департамента по гражданству... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:09
2021-11-23T10:09
2021-11-23T11:49
белоруссия
в мире
мвд белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Беженцы с белорусско-польской границы не обращались с ходатайствами о предоставлении убежища в Белоруссии, сообщил во вторник глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун."Лица, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе, в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты не обращались", - сказал Бегун журналистам.По его словам, они "настоятельно желают выехать в страны Европейского союза". "На все предложения по возвращению на родину они пока отказываются", - подчеркнул Бегун.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
https://ria.ru/20211115/frg-1759190608.html
https://ria.ru/20211108/migranty-1758082001.html
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РИА Новости
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белоруссия, в мире, мвд белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:09 23.11.2021 (обновлено: 11:49 23.11.2021)
Никто из мигрантов не просил убежища в Белоруссии, сообщили в МВД
МВД Белоруссии: беженцы с границы с Польшей не обращались с просьбами об убежище
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости.
Беженцы с белорусско-польской границы не обращались с ходатайствами о предоставлении убежища в Белоруссии
, сообщил во вторник глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун
.
"Лица, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе, в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты не обращались", - сказал Бегун журналистам.
По его словам, они "настоятельно желают выехать в страны Европейского союза". "На все предложения по возвращению на родину они пока отказываются", - подчеркнул Бегун.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.